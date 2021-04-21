***YESIL* *ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.04.2021 18:35
***YESIL******ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ADESE, YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ADESE.E ve YESIL.E payları 22/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/05/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında ilgili paylarda açığa satış yasağı ve/veya brüt takas tedbirleri bulunması halinde bu tedbirler de tek fiyat tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam eder. VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930283
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0794
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1134
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8843
En Düşük
9,7531
18:05471,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,67
|Açılış
|: 471,50
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|35,20
|119.005.152
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|4.127.068
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.966.499
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.546.596
|% 9,98
|
|BJKAS
|9,00
|11.853.648
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.753.629
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.811.780
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|42.685.278
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|113.274
|% -10,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% -2,14
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% -4,17
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% -2,36
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% -3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1845
|8,1866
|% 0,98
|
|Euro
|9,8687
|9,8823
|% 1,16
|
|Sterlin
|11,3723
|11,4294
|% 0,90
|
|Frank
|8,8889
|8,9425
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1767
|2,1876
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|13,12
|
|Altın Gr.
|472
|472
|7,91
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,23
|
|B. Petrol
|65,37
|65,37
|-1,20
|