Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2021 09:43



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 130.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Yok Nama 130000000 TRY 130000000 TRY 100 Yok İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. 129.938.103,82 TRY 99,95
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 46.406,66 TRY 0,04
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 15.474,04 TRY 0,01
KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:581.418
Değişim :  0,59% |  8,36
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.419 En Düşük
1.407
BIST En Aktif Hisseler12:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QUAGR 26,48 12.674.864 % 9,97  
BTCIM 13,73 7.191.485 % 9,93  
EMKEL 2,25 2.823.251 % 8,17  
TRGYO 3,77 195.673.312 % 7,71  
SARKY 16,09 44.592.544 % 7,12  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Dolar 8,0188 8,0262 % -0,55  
Euro 9,6327 9,6391 % -0,45  
Sterlin 11,0651 11,1206 % -0,11  
Frank 8,6870 8,7393 % -0,19  
Riyal 2,1385 2,1493 % -0,26  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.748 11,46  
Altın Gr. 451 452 1,17  
Cumhuriyet 2.995 3.040 -2,00  
Tam 2.978 3.053 -6,32  
Yarım 1.440 1.477 -3,06  
Çeyrek 722 739 -1,52  
Gümüş.Ons 25,60 25,62 0,19  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,02  
B. Petrol 66,26 66,26 -0,32  
Seans Raporu 12:56
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru