***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 130.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiYok Nama 130000000 TRY 130000000 TRY 100 Yok İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. 129.938.103,82 TRY 99,95TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 46.406,66 TRY 0,04YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 15.474,04 TRY 0,01KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.BIST