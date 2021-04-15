***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2021 09:43
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 130.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Yok Nama 130000000 TRY 130000000 TRY 100 Yok İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. 129.938.103,82 TRY 99,95
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 46.406,66 TRY 0,04
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 15.474,04 TRY 0,01
KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
BIST
12:581.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:588,0358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0218
12:589,6380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0446
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6315
12:58451,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,24
|Açılış
|: 451,48
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:56
|QUAGR
|26,48
|12.674.864
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.191.485
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,25
|2.823.251
|% 8,17
|
|TRGYO
|3,77
|195.673.312
|% 7,71
|
|SARKY
|16,09
|44.592.544
|% 7,12
|
|TUREX
|17,38
|491.213.997
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.359.353
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.304.508
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.437.480
|% -9,94
|
|GARAN
|7,41
|2.960.850.624
|% 6,01
|
|SASA
|47,44
|813.972.066
|% 1,93
|
|EREGL
|18,16
|755.969.223
|% 3,65
|
|KRDMD
|7,68
|585.448.201
|% 3,78
|
|YKBNK
|2,22
|520.803.871
|% 3,26
|
|GARAN
|7,41
|2.960.850.624
|% 6,01
|
|YKBNK
|2,22
|520.803.871
|% 3,26
|
|TSKB
|1,36
|120.897.905
|% 2,26
|
|KRDMD
|7,68
|585.448.201
|% 3,78
|
|ODAS
|3,67
|283.371.938
|% 0,55
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0188
|8,0262
|% -0,55
|
|Euro
|9,6327
|9,6391
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,0651
|11,1206
|% -0,11
|
|Frank
|8,6870
|8,7393
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1385
|2,1493
|% -0,26
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,46
|
|Altın Gr.
|451
|452
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|-2,00
|
|Tam
|2.978
|3.053
|-6,32
|
|Yarım
|1.440
|1.477
|-3,06
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,62
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,26
|66,26
|-0,32
|