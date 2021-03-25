***YKYAT* *YKR* *NTGAZ*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
25.03.2021 17:47
***YKYAT******YKR******NTGAZ*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920554
BIST
17:491.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -12,98
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:497,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:499,4274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0425
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:49443,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,78
|Açılış
|: 443,58
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:49
|VERTU
|29,26
|67.746.959
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.303.584
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.689.872
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,06
|3.313.663.646
|% -1,94
|
|SASA
|45,94
|1.772.791.814
|% -2,88
|
|KOZAL
|121,30
|1.214.685.780
|% 2,10
|
|THYAO
|12,77
|949.322.185
|% -1,84
|
|PETKM
|5,67
|904.170.496
|% 0,89
|
|GARAN
|7,06
|3.313.663.646
|% -1,94
|
|SKBNK
|1,22
|339.207.710
|% 2,52
|
|TSKB
|1,42
|301.110.099
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,91
|360.335.525
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|386.822.761
|% -2,24
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9462
|7,9588
|% 0,48
|
|Euro
|9,4018
|9,4274
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,8793
|10,9338
|% 0,65
|
|Frank
|8,4442
|8,4951
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1141
|2,1247
|% 0,37
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|2,67
|
|Altın Gr.
|443
|444
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|-2,07
|
Seans Raporu
17:49
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17:56PRZMA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
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17:55SANKO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 641 adet işlem
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17:54TURGG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem