***Z30EA* *ZPT10* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.01.2022 09:56
***Z30EA******ZPT10******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [Z30EA, ZPT10]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12/01/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993299
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
0
En Düşük
0
18:0513,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,3611
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,6720
En Düşük
13,1506
18:0515,5825
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,4263
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,6827
En Düşük
15,0822
18:05793,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 16,73
|Açılış
|: 793,78
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|15,06
|4.536.037
|% 0,00
|
|YEOTK
|53,50
|30.302.531
|% 0,00
|
|TRILC
|11,65
|42.113.003
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,37
|10.393.037
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,77
|26.973.845
|% 0,00
|
|TUCLK
|15,06
|4.536.037
|% 0,00
|
|YEOTK
|53,50
|30.302.531
|% 0,00
|
|TRILC
|11,65
|42.113.003
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,37
|10.393.037
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,77
|26.973.845
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 0,00
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% 0,00
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 0,00
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5554
|13,5846
|% 2,73
|
|Euro
|15,4886
|15,5825
|% 2,81
|
|Sterlin
|18,4857
|18,5784
|% 2,26
|
|Frank
|14,7289
|14,8177
|% 2,19
|
|Riyal
|3,5924
|3,6105
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-2,54
|
|Altın Gr.
|794
|794
|16,81
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,06
|0,19
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,25
|