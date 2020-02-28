***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:24
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822648
BIST
11:58105.438
En Yüksek
|Değişim
|: -4,51%
|| -4.980,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.736
En Düşük
99.332
11:586,2492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0488
|Açılış
|: 6,2380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:586,9033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0816
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9033
En Düşük
6,8179
11:58328,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,66
|Açılış
|: 328,61
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,72
|9.616.936
|% 15,50
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,79
|14.534.570
|% 12,13
|
|AKSEN
|3,79
|7.401.469
|% 7,98
|
|OYLUM
|3,01
|4.355.281
|% 5,99
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|GLBMD
|1,98
|827.059
|% -13,54
|
|THYAO
|11,53
|523.026.175
|% -5,10
|
|ASELS
|26,96
|373.554.487
|% -3,65
|
|GARAN
|9,50
|128.162.109
|% -6,77
|
|PETKM
|3,59
|102.731.288
|% -4,01
|
|YKBNK
|2,31
|100.461.382
|% -5,71
|
|IHLGM
|1,23
|87.958.213
|% -4,65
|
|EKGYO
|1,36
|91.354.724
|% -7,48
|
|THYAO
|11,53
|523.026.175
|% -5,10
|
|ODAS
|1,94
|83.503.680
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,31
|100.461.382
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0211
|8,0614
|% 0,63
|
|Frank
|6,4527
|6,4916
|% 1,27
|
|Riyal
|1,6600
|1,6683
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|0,29
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-4,50
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-2,17
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,51
|50,51
|-1,22
|