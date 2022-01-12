***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.01.2022 16:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahnamenin 2.4. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulunun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı doğrultusunda değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993067
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.070
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|Önceki Kapanış
|: 2.046
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2.075
En Düşük
2.056
18:0513,5464
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -0,2605
|Açılış
|: 13,8050
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|Önceki Kapanış
|: 13,8400
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13,8577
En Düşük
13,5038
18:0515,4818
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,2179
|Açılış
|: 15,7100
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|Önceki Kapanış
|: 15,6400
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15,7649
En Düşük
15,4218
18:05796,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -12,00
|Açılış
|: 796,72
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|Önceki Kapanış
|: 808,72
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810,08
En Düşük
792,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5100
|13,5627
|% -1,77
|
|Euro
|15,4270
|15,5229
|% -1,13
|
|Sterlin
|18,5407
|18,6336
|% -1,12
|
|Frank
|14,7650
|14,8540
|% -0,76
|
|Riyal
|3,6090
|3,6271
|% -1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,61
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-12,00
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|0,77
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Seans Raporu
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17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:53ICBCT
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