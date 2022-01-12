***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.01.2022 16:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 2.4. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulunun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı doğrultusunda değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993070
BIST
16:222.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,70
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
16:2213,8162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0093
|Açılış
|: 13,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:2215,7446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0449
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
16:22806,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,07
|Açılış
|: 806,65
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:20
|DOBUR
|118,80
|23.578.145
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|87.814.293
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|159.153.542
|% 9,88
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|KRSTL
|4,23
|61.520.325
|% -7,03
|
|GEDZA
|19,71
|34.105.527
|% -6,59
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|CELHA
|8,43
|18.279.122
|% -4,75
|
|KRDMD
|12,82
|4.539.429.665
|% 1,42
|
|SISE
|15,34
|2.790.816.758
|% 3,93
|
|THYAO
|26,98
|2.291.855.886
|% 0,30
|
|EREGL
|31,68
|1.950.631.985
|% -0,25
|
|YKBNK
|3,82
|1.159.020.352
|% 1,87
|
|KRDMD
|12,82
|4.539.429.665
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,82
|1.159.020.352
|% 1,87
|
|SISE
|15,34
|2.790.816.758
|% 3,93
|
|EKGYO
|2,37
|250.942.606
|% 0,00
|
|GARAN
|11,82
|1.096.070.642
|% 0,34
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8022
|13,8216
|% 0,11
|
|Euro
|15,7027
|15,7184
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,7748
|18,8690
|% 0,13
|
|Frank
|14,9046
|14,9944
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6646
|3,6830
|% -0,00
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-3,54
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.445
|34,00
|
|Tam
|5.338
|5.471
|36,17
|
|Yarım
|2.580
|2.646
|17,50
|
|Çeyrek
|1.294
|1.323
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|0,23
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 03 artarak (% 0.65 ) 1, 853
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YKSLN, EMNIS, DOBUR, UZERB, DARDL, DMSAS
-
16:35
EMNIS, TURSG, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:35
EUHOL, CELHA, PENTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:33ICBCT
Yüzde 4.09 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 612, 466 adet işlem