***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 11:50
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146155
BIST
14:294.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -72,03
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:2919,4800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 20,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:2921,5394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1308
|Açılış
|: 22,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:291.262,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.262,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:28
|INTEM
|77,00
|10.074.326
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|57.309.571
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.846.449
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|84.858.261
|% 7,30
|
|MRSHL
|529,00
|27.580.364
|% 6,74
|
|KTSKR
|37,08
|29.836.339
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|22.870.638
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.133.283
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|85.356.578
|% -10,00
|
|CRDFA
|3,42
|18.157.402
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,10
|4.567.959.816
|% -1,08
|
|THYAO
|126,30
|2.355.249.491
|% 0,00
|
|EREGL
|31,24
|1.501.315.400
|% -3,10
|
|KOZAL
|16,42
|1.465.558.809
|% -7,80
|
|TUPRS
|66,00
|1.279.305.245
|% 0,99
|
|EKGYO
|5,56
|508.191.510
|% -3,30
|
|KOZAL
|16,42
|1.465.558.809
|% -7,80
|
|YKBNK
|9,24
|583.702.295
|% -1,18
|
|EUPWR
|78,10
|4.567.959.816
|% -1,08
|
|ISCTR
|10,64
|514.502.357
|% -0,65
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4627
|19,4886
|% 0,13
|
|Euro
|21,5184
|21,5307
|% 0,57
|
|Sterlin
|24,2983
|24,4201
|% 0,44
|
|Frank
|21,8125
|21,9439
|% 0,53
|
|Riyal
|5,1777
|5,2037
|% 0,08
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|-1,10
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,70
|
|Cumhuriyet
|9.036
|9.172
|79,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.436
|4.529
|-82,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.271
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|-2,20
|