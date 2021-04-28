***ZRGYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.04.2021 10:11
***ZRGYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931577
BIST
11:291.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,80
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
11:298,1987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:299,9079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0252
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:29466,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,72
|Açılış
|: 466,36
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:29
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.572.559
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.440.381
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.963.296
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.448.336
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|889.572
|% -9,78
|
|PENGD
|3,57
|33.034.657
|% -8,93
|
|GARAN
|7,15
|291.377.892
|% 0,42
|
|EREGL
|19,49
|285.798.811
|% 0,21
|
|PETKM
|6,49
|275.724.075
|% -0,46
|
|THYAO
|11,91
|248.907.809
|% -0,17
|
|KRDMD
|7,18
|225.958.696
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,08
|92.477.755
|% 0,00
|
|PETKM
|6,49
|275.724.075
|% -0,46
|
|GARAN
|7,15
|291.377.892
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,18
|225.958.696
|% 0,98
|
|TSKB
|1,20
|32.650.856
|% 0,00
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1960
|8,1987
|% -0,08
|
|Euro
|9,9013
|9,9079
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,3402
|11,3971
|% -0,40
|
|Frank
|8,9126
|8,9663
|% -0,43
|
|Riyal
|2,1790
|2,1899
|% -0,19
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,74
|65,74
|-0,13
|