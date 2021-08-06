***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 0 0 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 127.013.121 1.811.245.311 1.811.245.311Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 1.182.571 125.830.550 -127.013.121 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 21.043 -674.617 0 0 33.404.057 32.750.483 32.750.483Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 33.404.057 33.404.057 33.404.057Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.043 -674.617 -653.574 -653.574Sermaye Avansı0 1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000Dönem Sonu Bakiyeler1.300.000.000 1.000.000.000 869.288 3.012 -780.406 5.585.647 504.914.196 33.404.057 2.843.995.794 2.843.995.794Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 23.070.823 5.585.646 505.783.485 377.763.665 5.090.557.615 5.090.557.615Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 883.282.416 -505.518.751 -377.763.665 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.940 25.480.111 0 0 72.593.621 98.078.672 98.078.672Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 72.593.621 72.593.621 72.593.621Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.940 25.480.111 0 0 0 25.485.051 25.485.051Sermaye Arttırımı1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları677.696.366 677.696.366 677.696.366Dönem Sonu Bakiyeler4.693.620.000 0 1.335.832.350 0 7.952 48.550.934 888.868.062 264.734 72.593.621 7.039.737.653 7.039.737.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.143.349 -174.428.161Dönem Karı (Zararı)72.593.621 33.404.057Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-42.297.370 15.230.599Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler429.896 73.943Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-5.709.324 59.675Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36.482 59.675Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.745.806Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -36.345.267 12.161.375Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -40.318.700 -1.678.971Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 3.973.433 13.840.346Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -1.583.385 2.935.606İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -1.583.385 2.935.606Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler910.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.329.686 -224.512.424Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler491.738 -795.934İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.160 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)505.898 -795.934Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-377.741 -1.981.869İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-810.536 -1.981.869İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)432.795 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler30.537.820 -63.063.573Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-22.979.948 52.240.872Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.190.331 -15.789.309İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)135.575 70.983İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.054.756 -15.860.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)55.214Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler332.036 8.331İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)332.036 8.331Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-11.685.341 -8.589.273İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-68.838.581 -186.596.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-55.689.877 -29.687.133Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-13.148.704 -156.909.750Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.966.565 -175.877.768Alınan Faiz32.176.784 1.449.607YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-394.548.385 -348.518.389İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -13.928.516Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.841 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-68.762 -21.697Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-394.506.464 -334.568.176FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.629.356.667 449.393.873Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.851.101.366 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 1.000.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 205.940.147 0Kredilerden Nakit Girişleri201.250.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4.690.147 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -406.678.192 -548.076.602Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-401.250.000 -548.076.602Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-5.428.192Ödenen Faiz-21.006.654 -2.529.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.272.951.631 -73.552.677Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi50.246 -674.617NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.273.001.877 -74.227.294DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.370.957 128.250.159DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.303.372.834 54.022.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 1.311.641.290 30.497.497Ticari Alacaklar5 1.865.162 2.356.900İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 14.160 149.797 582.592İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar149.797 582.592Stoklar10 60.801.373 91.339.193Peşin Ödenmiş Giderler11 3.156.193 1.908.667İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.156.193 1.908.667Diğer Dönen Varlıklar11 30.985.219 11.729.256İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 30.985.219 11.729.256ARA TOPLAM1.408.599.034 138.414.105TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.408.599.034 138.414.105DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3 3.042.799 2.232.263İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.042.799 2.232.263Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 116.954.487 115.371.102Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 5.060.040.549 4.681.482.102Maddi Duran Varlıklar6.279.328 669.750Kullanım Hakkı Varlıkları7 4.129.243 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.284 46.817Peşin Ödenmiş Giderler11 412.269.355 385.548.733İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 412.269.355 385.548.733Ertelenmiş Vergi Varlığı695.511 1.772.627Diğer Duran Varlıklar11 146.889.040 110.365.854İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 146.889.040 110.365.854TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.750.337.596 5.297.489.248TOPLAM VARLIKLAR7.158.936.630 5.435.903.353KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 17.271 201.480.849İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3,9 17.271 201.480.849Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.000.523 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.000.523 0Ticari Borçlar5 63.189.520 61.483.358İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 205.154 69.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 62.984.366 61.413.779Diğer Borçlar3 345.720 13.684İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 345.720 13.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.041.346 29.651.955İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 17.150.334 24.809.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.891.012 4.842.914Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 171.201Kısa Vadeli Karşılıklar4.432.137 10.233.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 44.055 99.702Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 4.388.082 10.133.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 23.237.980 36.140.111İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 23.237.980 36.140.111ARA TOPLAM114.264.497 339.174.748TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.264.497 339.174.748UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.826.405 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.826.405 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 2.023.263 6.097.995İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 2.023.263 6.097.995Uzun Vadeli Karşılıklar8 84.812 72.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 84.812 72.995TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.934.480 6.170.990TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER119.198.977 345.345.738ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.039.737.653 5.090.557.615Ödenmiş Sermaye13 4.693.620.000 3.520.215.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.335.832.350 658.135.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.952 3.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.952 3.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.952 3.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)48.550.934 23.070.823Yabancı Para Çevrim Farkları48.550.934 23.070.823Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler888.868.062 5.585.646Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları264.734 505.783.485Net Dönem Karı veya Zararı72.593.621 377.763.665TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.039.737.653 5.090.557.615TOPLAM KAYNAKLAR7.158.936.630 5.435.903.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 82.516.723 24.568.734 48.602.435 12.718.804Satışların Maliyeti14 -37.297.384 -1.357.836 -22.765.156 -1.033.776TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.219.339 23.210.898 25.837.279 11.685.028BRÜT KAR (ZARAR)45.219.339 23.210.898 25.837.279 11.685.028Genel Yönetim Giderleri15 -15.642.946 -5.720.233 -7.589.437 -2.762.259Pazarlama Giderleri15 -1.976.314 -36.863 -175.943 -33.263Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.080.457 5.841 6.965.242 -22.031Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-776.006 0 351.492 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.904.530 17.459.643 25.388.633 8.867.475Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.583.385 -2.935.606 1.978.123 1.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.487.915 14.524.037 27.366.756 8.869.050Finansman Gelirleri16 41.087.915 21.785.361 40.305.074 10.434.571Finansman Giderleri16 -4.071.499 -2.905.341 -500.191 -473.269SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.504.331 33.404.057 67.171.639 18.830.352Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-910.710 0 -927.442 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-910.710 0 -927.442 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)72.593.621 33.404.057 66.244.197 18.830.352DÖNEM KARI (ZARARI)72.593.621 33.404.057 66.244.197 18.830.352Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları72.593.621 33.404.057 66.244.197 18.830.352Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 0,18700000 0,02570000 0,01570000 0,01450000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.940 21.043 -10.943 21.043Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.940 21.043 -10.943 21.043Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar25.480.111 -674.617 11.386.221 -674.617Yabancı Para Çevrim Farkları25.480.111 -674.617 11.386.221 -674.617DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.485.051 -653.574 11.375.278 -653.574TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.078.672 32.750.483 77.619.475 18.176.778Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları98.078.672 32.750.483 77.619.475 18.176.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955657BIST