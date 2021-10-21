***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
21.10.2021 18:58
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 0 0 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 127.013.121 1.811.245.311 1.811.245.311
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 1.538.568 125.474.553 -127.013.121 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -869.288 21.043 22.550.374 0 869.288 57.740.274 80.311.691 80.311.691
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 57.740.274 57.740.274 57.740.274
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-869.288 21.043 22.550.374 869.288 22.571.417 22.571.417
Sermaye Arttırımı
2.220.215.000 2.220.215.000 2.220.215.000
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
666.064.500 666.064.500 666.064.500
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.928.516 -7.928.516 -7.928.516
Dönem Sonu Bakiyeler
3.520.215.000 658.135.984 0 0 3.012 22.444.585 5.941.644 505.427.487 57.740.274 4.769.907.986 4.769.907.986
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 23.070.823 5.585.646 505.783.485 377.763.665 5.090.557.615 5.090.557.615
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 884.774.226 -507.010.561 -377.763.665 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.940 25.182.351 0 0 140.176.401 165.363.692 165.363.692
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 140.176.401 140.176.401 140.176.401
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.940 25.182.351 0 0 0 25.187.291 25.187.291
Sermaye Arttırımı
1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
677.696.366 677.696.366 677.696.366
Dönem Sonu Bakiyeler
4.693.620.000 0 1.335.832.350 0 7.952 890.359.872 -1.227.076 140.176.401 7.107.022.673 7.107.022.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.873.212 20.225.168
Dönem Karı (Zararı)
140.176.401 57.740.274
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-101.678.276 1.742.058
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
676.164 101.128
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.097.406 53.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36.482 53.021
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.133.888 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -91.985.604 226.788
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -96.092.709 -2.303.001
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 4.107.105 2.529.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
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