***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 0 0 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 127.013.121 1.811.245.311 1.811.245.311Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 1.538.568 125.474.553 -127.013.121 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -869.288 21.043 22.550.374 0 869.288 57.740.274 80.311.691 80.311.691Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 57.740.274 57.740.274 57.740.274Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-869.288 21.043 22.550.374 869.288 22.571.417 22.571.417Sermaye Arttırımı2.220.215.000 2.220.215.000 2.220.215.000Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları666.064.500 666.064.500 666.064.500Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-7.928.516 -7.928.516 -7.928.516Dönem Sonu Bakiyeler3.520.215.000 658.135.984 0 0 3.012 22.444.585 5.941.644 505.427.487 57.740.274 4.769.907.986 4.769.907.986Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 23.070.823 5.585.646 505.783.485 377.763.665 5.090.557.615 5.090.557.615Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 884.774.226 -507.010.561 -377.763.665 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.940 25.182.351 0 0 140.176.401 165.363.692 165.363.692Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 140.176.401 140.176.401 140.176.401Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.940 25.182.351 0 0 0 25.187.291 25.187.291Sermaye Arttırımı1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları677.696.366 677.696.366 677.696.366Dönem Sonu Bakiyeler4.693.620.000 0 1.335.832.350 0 7.952 890.359.872 -1.227.076 140.176.401 7.107.022.673 7.107.022.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI164.873.212 20.225.168Dönem Karı (Zararı)140.176.401 57.740.274Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-101.678.276 1.742.058Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler676.164 101.128Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-10.097.406 53.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36.482 53.021Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-10.133.888 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -91.985.604 226.788Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -96.092.709 -2.303.001Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 4.107.105 2.529.789Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12