***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 0 0 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 126.638.387 1.810.870.577 1.810.870.577Transferler0 0 0 0 1.163.834 125.474.553 -126.638.387 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -869.288 21.043 30.278 0 869.288 58.128.191 58.179.512 58.179.512Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 58.128.191 58.128.191 58.128.191Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-869.288 21.043 30.278 869.288 51.321 51.321Sermaye Arttırımı2.220.215.000 2.220.215.000 2.220.215.000Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları666.064.500 666.064.500 666.064.500Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-7.928.516 -7.928.516 -7.928.516Dönem Sonu Bakiyeler3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 -75.511 5.566.910 505.427.487 58.128.191 4.747.401.073 4.747.401.073Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290Transferler0 0 0 0 0 0 884.418.229 -505.427.487 -378.990.742 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.940 154.845 0 0 137.419.097 137.578.882 137.578.882Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 137.419.097 137.419.097 137.419.097Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.940 154.845 0 0 0 159.785 159.785Sermaye Arttırımı1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları677.696.366 677.696.366 677.696.366Dönem Sonu Bakiyeler4.693.620.000 0 1.335.832.350 0 7.952 0 889.985.139 0 137.419.097 7.056.864.538 7.056.864.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI164.829.054 -242.664.628Dönem Karı (Zararı)137.419.097 58.128.191Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-101.464.520 1.886.583Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler671.134 100.588Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-10.110.372 53.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.516 53.021Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-10.133.888 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -91.753.852 304.580Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -95.860.621 -2.225.209Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 4.106.769 2.529.789Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -1.583.385 2.935.606İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 -1.583.385 2.935.606Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.311.955 275.719Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.782.931Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.782.931İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler43.483.870 -304.790.012Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.980.188 -2.757.130İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.316.270 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-663.918 -2.757.130Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.163.040 -1.988.008İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.207.213 -2.023.263İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)44.173 35.255Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler40.869.596 -127.838.573Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.593.963 48.404.262Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler145.959.786 -15.332.747İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.017 95.329İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)145.962.803 -15.428.076Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler298.843 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)298.843 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-14.736.215 -15.608.693İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-96.170.949 -189.669.123Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-92.472.638 -35.359.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.698.311 -154.309.650Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları79.438.447 -244.775.238Alınan Faiz85.390.607 2.110.610YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-674.271.010 -295.674.346İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-2.750.000 -143.422.534Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.706.339Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.751 -56.828Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.126.656Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-671.475.259 -184.027.979FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.629.091.488 441.540.291Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.851.101.366 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 992.071.484Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri201.250.000 63.596Kredilerden Nakit Girişleri9 201.250.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 63.596Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-402.119.752 -548.065.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -401.250.000 -548.065.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-869.752 0Ödenen Faiz-21.140.126 -2.529.789YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.119.649.532 -96.798.683Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 30.278NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.119.649.532 -96.768.405DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.174.877 126.531.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.147.824.409 29.762.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 1.158.420.963 28.301.417Ticari Alacaklar5 1.980.188 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 1.316.270 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 663.918 0Diğer Alacaklar101.165 145.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar101.165 145.338Stoklar10 50.469.597 91.339.193Peşin Ödenmiş Giderler11 2.044.636 1.864.638İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.044.636 1.864.638Diğer Dönen Varlıklar11 28.635.176 11.057.443İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 28.635.176 11.057.443ARA TOPLAM1.241.651.725 132.708.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.241.651.725 132.708.029DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar142.422.534 139.672.534Diğer Alacaklar3 3.439.476 2.232.263İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.439.476 2.232.263Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 116.954.487 115.371.102Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 5.201.383.025 4.519.766.925Maddi Duran Varlıklar6.207.908 612.922Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.904.011 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.909 22.109Peşin Ödenmiş Giderler11 414.962.698 385.548.733İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 414.962.698 385.548.733Ertelenmiş Vergi Varlığı0 1.606.221Diğer Duran Varlıklar11 185.586.516 110.365.852İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 185.586.516 110.365.852TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.074.870.564 5.275.198.661TOPLAM VARLIKLAR7.316.522.289 5.407.906.690KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 27.101 201.477.442İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3,9 27.101 201.477.442Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 965.120 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 965.120 0Ticari Borçlar5 205.465.445 59.505.659İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 66.562 69.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 205.398.883 59.436.080Diğer Borçlar3 312.527 13.684İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 312.527 13.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 17.684.268 28.345.753İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 12.118.646 24.809.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.565.622 3.536.712Kısa Vadeli Karşılıklar345.990 10.233.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 44.055 99.702Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 301.935 10.133.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 30.050.410 33.975.284İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 30.050.410 33.975.284ARA TOPLAM254.850.861 333.551.412TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER254.850.861 333.551.412UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.711.781 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.711.781 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 2.023.263 6.097.993İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 2.023.263 6.097.993Uzun Vadeli Karşılıklar8 71.846 72.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 71.846 72.995TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.806.890 6.170.988TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER259.657.751 339.722.400ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.056.864.538 5.068.184.290Ödenmiş Sermaye13 4.693.620.000 3.520.215.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.335.832.350 658.135.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.952 3.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.952 3.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.952 3.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -154.845Yabancı Para Çevrim Farkları0 -154.845Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler889.985.139 5.566.910Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları0 505.427.487Net Dönem Karı veya Zararı137.419.097 378.990.742TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.056.864.538 5.068.184.290TOPLAM KAYNAKLAR7.316.522.289 5.407.906.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 137.455.369 82.292.732 62.753.299 59.128.468Satışların Maliyeti14 -76.998.493 -41.287.871 -44.185.578 -40.713.149TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.456.876 41.004.861 18.567.721 18.415.319BRÜT KAR (ZARAR)60.456.876 41.004.861 18.567.721 18.415.319Genel Yönetim Giderleri15 -23.474.339 -7.372.177 -10.384.432 -2.165.248Pazarlama Giderleri15 -4.993.414 -129.713 -3.017.100 -92.850Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.013.568 8.127.902 5.833.369 8.122.061Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-193.330 0 -193.330 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.809.361 41.630.873 10.806.228 24.279.282Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.583.385 -2.935.606 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.392.746 38.695.267 10.806.228 24.279.282Finansman Gelirleri16 96.744.540 22.633.192 55.802.587 898.162Finansman Giderleri16 -4.406.234 -2.924.549 -335.835 -19.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)138.731.052 58.403.910 66.272.980 25.158.236Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.311.955 -275.719 -401.245 -275.719Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.311.955 -275.719 -401.245 -275.719SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)137.419.097 58.128.191 65.871.735 24.882.517DÖNEM KARI (ZARARI)137.419.097 58.128.191 65.871.735 24.882.517Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları137.419.097 58.128.191 65.871.735 24.882.517Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,03310000 0,02930000 0,01480000 0,00710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.940 21.043 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.940 21.043 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar154.845 30.278 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları154.845 30.278 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.785 51.321 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.578.882 58.179.512 65.871.735 24.882.517Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları137.578.882 58.179.512 65.871.735 24.882.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971771BIST