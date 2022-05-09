***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.520.215.000 658.135.984 3.012 23.070.823 5.585.646 505.783.485 377.763.665 5.090.557.615 5.090.557.615Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhas 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.520.215.000 658.135.984 18.895 37.164.713 5.585.646 883.547.150 6.349.424 5.111.016.812 5.111.016.812Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 133.214.235 890.359.872 -1.227.076 1.320.242.261 8.372.611.115 8.372.611.115Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHa 0Transferler1.320.242.261 -1.320.242.261 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.375.901 0 120.712.241 146.088.142 146.088.142Dönem Karı (Zararı)0 120.712.241 120.712.241 120.712.241Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25.375.901 0 0 25.375.901 25.375.901Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 158.590.136 890.359.872 1.319.015.185 120.712.241 8.518.699.257 8.518.699.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI108.233.476 -14.119.828Dönem Karı (Zararı)120.712.241 6.349.424Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-60.084.038 4.602.771Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler310.100 177.631Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 925.445Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 63.470Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 861.975Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -18.329.201 3.128.098Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -18.473.479 -350.540Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 144.278 3.478.638Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 -42.064.937 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 394.738İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 394.738Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -16.732Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -6.409Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.409İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28.419.183 -25.549.103Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-823.591 517.948İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.080 -62.261İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-816.511 580.209Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-571.968 -3.359İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-321.305 -394.568İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-250.663 391.209Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.813.941 11.066.106Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.518.875 -271.879Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.394.200 1.032.684İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)194.605 167.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)55.199.595 865.026Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.454.516 432.653İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.454.516 432.653Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-5.987.321 -5.951.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.379.469 -32.371.824Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-35.224.648 -18.017.249Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.845.179 -14.354.575Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları89.047.386 -14.596.908Alınan Faiz19.186.090 477.080YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-417.805.372 -130.063.066Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9 11.632 143.188.643Kredilerden Nakit Girişleri0 143.000.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri11.632 531.615 94.892NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-309.354.825 -19.286.739DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 604.006.206 30.370.957DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 294.651.381 11.084.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 297.277.908 607.345.344Ticari Alacaklar5 5.123.019 4.299.428İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 7.080 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.115.939 4.299.428Diğer Alacaklar5 670.224 106.047İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,5 321.305 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 348.919 106.047Stoklar10 41.194.767 46.008.708Peşin Ödenmiş Giderler11 4.457.208 4.875.100İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.457.208 4.875.100Diğer Dönen Varlıklar11 27.730.313 26.711.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 27.730.313 26.711.962ARA TOPLAM376.453.439 689.346.589TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR376.453.439 689.346.589DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 648.227 648.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 648.227 648.227Diğer Alacaklar5 12.791 5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 12.791 5.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 119.621.524 119.621.524Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 7.629.387.075 7.144.690.456Maddi Duran Varlıklar7 6.766.280 6.789.320Kullanım Hakkı Varlıkları7 4.204.047 3.678.780Maddi Olmayan Duran Varlıklar221.185 232.407Peşin Ödenmiş Giderler11 394.395.224 399.496.207İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 394.395.224 399.496.207Diğer Duran Varlıklar11 313.594.879 279.388.582İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 313.594.879 279.388.582TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.468.851.232 7.954.550.503TOPLAM VARLIKLAR8.845.304.671 8.643.897.092KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 63.819 40.314İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3,9 63.819 40.314Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.132.234 930.970İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.132.234 930.970Ticari Borçlar5 269.038.212 213.644.012İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 299.406 104.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 268.738.806 213.539.211Diğer Borçlar5 2.704.271 1.249.755İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 1.915.135 66.051İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 789.136 1.183.704Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 2.102.488 8.218.638İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,5 427.508 4.501.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.674.980 3.717.409Kısa Vadeli Karşılıklar8 49.141 49.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 49.141 49.141Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 45.474.217 41.637.157İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 45.474.217 41.637.157ARA TOPLAM320.564.382 265.769.987TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER320.564.382 265.769.987UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.986.613 2.590.400İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.986.613 2.590.400Diğer Borçlar5 1.183.704 1.183.704İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 1.183.704 1.183.704Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.750.120 1.621.291İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.750.120 1.621.291Uzun Vadeli Karşılıklar8 120.595 120.595Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 120.595 120.595TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.041.032 5.515.990TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER326.605.414 271.285.977ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.518.699.257 8.372.611.115Ödenmiş Sermaye4.693.620.000 4.693.620.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.335.832.350 1.335.832.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)569.473 569.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)569.473 569.473Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)556.850 556.850Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.623 12.623Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)158.590.136 133.214.235Yabancı Para Çevrim Farkları158.590.136 133.214.235Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler890.359.872 890.359.872Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.319.015.185 -1.227.076Net Dönem Karı veya Zararı120.712.241 1.320.242.261TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.518.699.257 8.372.611.115TOPLAM KAYNAKLAR8.845.304.671 8.643.897.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 192.053.632 33.914.288Satışların Maliyeti14 -95.272.339 -15.027.653TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)96.781.293 18.886.635BRÜT KAR (ZARAR)96.781.293 18.886.635Genel Yönetim Giderleri15 -12.962.172 -7.558.084Pazarlama Giderleri15 -11.108 -1.800.371Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.613.804 1.115.215Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.987.009 -1.127.498ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.434.808 9.515.897Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -394.738FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.434.808 9.121.159Finansman Gelirleri17 37.484.184 782.841Finansman Giderleri17 -206.751 -3.571.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)120.712.241 6.332.692Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 16.732Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 16.732SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)120.712.241 6.349.424DÖNEM KARI (ZARARI)120.712.241 6.349.424Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları120.712.241 6.349.424Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,02570000 0,00180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 15.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 15.883Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar25.375.901 14.093.890Yabancı Para Çevrim Farkları25.375.901 14.093.890DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.375.901 14.109.773TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)146.088.142 20.459.197Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları146.088.142 20.459.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027894BIST