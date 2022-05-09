***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:13
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.520.215.000 658.135.984 3.012 23.070.823 5.585.646 505.783.485 377.763.665 5.090.557.615 5.090.557.615
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhas 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.520.215.000 658.135.984 18.895 37.164.713 5.585.646 883.547.150 6.349.424 5.111.016.812 5.111.016.812
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 133.214.235 890.359.872 -1.227.076 1.320.242.261 8.372.611.115 8.372.611.115
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Ha 0
Transferler
1.320.242.261 -1.320.242.261 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.375.901 0 120.712.241 146.088.142 146.088.142
Dönem Karı (Zararı)
0 120.712.241 120.712.241 120.712.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.375.901 0 0 25.375.901 25.375.901
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 158.590.136 890.359.872 1.319.015.185 120.712.241 8.518.699.257 8.518.699.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.233.476 -14.119.828
Dönem Karı (Zararı)
120.712.241 6.349.424
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-60.084.038 4.602.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
310.100 177.631
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 925.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 63.470
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 861.975
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -18.329.201 3.128.098
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -18.473.479 -350.540
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 144.278 3.478.638
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 -42.064.937 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 394.738
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 394.738
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -16.732
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.409
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.419.183 -25.549.103
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-823.591 517.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.080 -62.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-816.511 580.209
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-571.968 -3.359
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-321.305 -394.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-250.663 391.209
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.813.941 11.066.106
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.518.875 -271.879
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.394.200 1.032.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
194.605 167.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.199.595 865.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.454.516 432.653
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.454.516 432.653
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.987.321 -5.951.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.379.469 -32.371.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.224.648 -18.017.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.845.179 -14.354.575
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
89.047.386 -14.596.908
Alınan Faiz
19.186.090 477.080
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-417.805.372 -130.063.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9 11.632 143.188.643
Kredilerden Nakit Girişleri
0 143.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
11.632 531.615 94.892
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-309.354.825 -19.286.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 604.006.206 30.370.957
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 294.651.381 11.084.218
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 297.277.908 607.345.344
Ticari Alacaklar
5 5.123.019 4.299.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 7.080 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.115.939 4.299.428
Diğer Alacaklar
5 670.224 106.047
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 321.305 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 348.919 106.047
Stoklar
10 41.194.767 46.008.708
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.457.208 4.875.100
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.457.208 4.875.100
Diğer Dönen Varlıklar
11 27.730.313 26.711.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 27.730.313 26.711.962
ARA TOPLAM
376.453.439 689.346.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
376.453.439 689.346.589
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
5 648.227 648.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 648.227 648.227
Diğer Alacaklar
5 12.791 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.791 5.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 119.621.524 119.621.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 7.629.387.075 7.144.690.456
Maddi Duran Varlıklar
7 6.766.280 6.789.320
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 4.204.047 3.678.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
221.185 232.407
Peşin Ödenmiş Giderler
11 394.395.224 399.496.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 394.395.224 399.496.207
Diğer Duran Varlıklar
11 313.594.879 279.388.582
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 313.594.879 279.388.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.468.851.232 7.954.550.503
TOPLAM VARLIKLAR
8.845.304.671 8.643.897.092
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 63.819 40.314
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,9 63.819 40.314
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.132.234 930.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.132.234 930.970
Ticari Borçlar
5 269.038.212 213.644.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 299.406 104.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 268.738.806 213.539.211
Diğer Borçlar
5 2.704.271 1.249.755
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 1.915.135 66.051
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 789.136 1.183.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 2.102.488 8.218.638
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,5 427.508 4.501.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.674.980 3.717.409
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.141 49.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.141 49.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 45.474.217 41.637.157
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 45.474.217 41.637.157
ARA TOPLAM
320.564.382 265.769.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
320.564.382 265.769.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.986.613 2.590.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.986.613 2.590.400
Diğer Borçlar
5 1.183.704 1.183.704
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.183.704 1.183.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.750.120 1.621.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.750.120 1.621.291
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 120.595 120.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 120.595 120.595
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.041.032 5.515.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.605.414 271.285.977
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.518.699.257 8.372.611.115
Ödenmiş Sermaye
4.693.620.000 4.693.620.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.335.832.350 1.335.832.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
569.473 569.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
569.473 569.473
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
556.850 556.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.623 12.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
158.590.136 133.214.235
Yabancı Para Çevrim Farkları
158.590.136 133.214.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
890.359.872 890.359.872
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.319.015.185 -1.227.076
Net Dönem Karı veya Zararı
120.712.241 1.320.242.261
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.518.699.257 8.372.611.115
TOPLAM KAYNAKLAR
8.845.304.671 8.643.897.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 192.053.632 33.914.288
Satışların Maliyeti
14 -95.272.339 -15.027.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.781.293 18.886.635
BRÜT KAR (ZARAR)
96.781.293 18.886.635
Genel Yönetim Giderleri
15 -12.962.172 -7.558.084
Pazarlama Giderleri
15 -11.108 -1.800.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.613.804 1.115.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.987.009 -1.127.498
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.434.808 9.515.897
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -394.738
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.434.808 9.121.159
Finansman Gelirleri
17 37.484.184 782.841
Finansman Giderleri
17 -206.751 -3.571.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.712.241 6.332.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 16.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 16.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
120.712.241 6.349.424
DÖNEM KARI (ZARARI)
120.712.241 6.349.424
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
120.712.241 6.349.424
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 18 0,02570000 0,00180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 15.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 15.883
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.375.901 14.093.890
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.375.901 14.093.890
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.375.901 14.109.773
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.088.142 20.459.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
146.088.142 20.459.197
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027894
BIST