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***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.10.2022 18:02
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pelin KILIÇ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 07.06.2021 (216) 369 77 72 / 242 pkilic@ziraatgyo.com.tr Düzey 3, Türev Araçlar, Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 203339,301240,601124,700712
Çağlar VARDAR Yatırımcı İlişkileri Asistanı 05.10.2020 (216) 369 77 72 / 228 cvardar@ziraatgyo.com.tr

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 06.05.2021 Türkiye BIST Yıldız Pazar

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN ÖZUYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 12.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
LEVENT MARMARALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 01.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı - Konkur İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 04.12.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
YUNUS SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İİT Gençlik Formu Genel Direktör Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MUSTAFA HİLMİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi General Enerji Üretim A.Ş.- Koordinatör Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
VEDAT ÇELİKBİLEK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi TOO Ziraat GYO Kazakhstan Denetleme Kurulu Üyesi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT KARABAĞ Genel Müdür Yardımcısı Vekili Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069080


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Yarım 3.309 3.354 -34,00  
Çeyrek 1.657 1.677 -17,00  
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