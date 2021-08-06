***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziSahrayı Cedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, N48, Kat:8-9, Kadıköy İstanbulYeni Şirket MerkeziOsmanağa Mahallesi, Rıhtım Caddesi, Ziraat Bankası Blok N 4, Kadıköy İstanbulDeğişiklik Tarihi05/08/2021AçıklamalarŞirketimizin "Sahrayı Cedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, N 48, Kat: 8-9, Kadıköy İstanbul" olan merkez adresi "Osmanağa Mahallesi, Rıhtım Caddesi, Ziraat Bankası Blok N 4, Kadıköy İstanbul" olarak değişmiştir. Adres değişikliği 10381 sayı ve 05.08.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil ve ilan olmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955331BIST