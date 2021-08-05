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***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

05.08.2021 18:50



***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/08/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/08/2021
Karar Sayısı
96/1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                   ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30.06.2021 DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
 
Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Karar Tarihi: 05.08.2021
Karar Sayısı: 96/1
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş, Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve sınırlı bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2021- 30.06.2021 faaliyet dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Dipnotların görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
a) Finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen finansal tabloların (konsolidasyon kapsamındakiler dahil) Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını (konsolidasyon kapsamındakiler dahil), Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz.
 
                       
ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
 
 
 
 
 
      Mustafa Hilmi ÇELİK
Denetim Komitesi Üyesi
              Yunus SÖNMEZ
Denetim Komitesi Başkanı
 
 
 
 

      Atakan BEKTAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
      Peyami Ömer ÖZDİLEK
Genel Müdür





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955128


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