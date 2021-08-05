***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/08/2021Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/08/2021Karar Sayısı96/1Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.30.06.2021 DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANIMali Tabloların Kabulüne İlişkin Karar Tarihi: 05.08.2021Karar Sayısı: 96/1Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş, Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve sınırlı bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2021- 30.06.2021 faaliyet dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Dipnotların görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesindea) Finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen finansal tabloların (konsolidasyon kapsamındakiler dahil) Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını (konsolidasyon kapsamındakiler dahil), Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,Beyan ederiz.ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Mustafa Hilmi ÇELİKDenetim Komitesi ÜyesiYunus SÖNMEZDenetim Komitesi BaşkanıAtakan BEKTAŞGenel Müdür YardımcısıPeyami Ömer ÖZDİLEKGenel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955128BIST