***ZRY* *EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ZRY******EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ZRY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 25.04.2023 ve 19.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarına istinaden 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL (%100,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 150.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 75.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1668 sayılı toplantısında onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224554BIST