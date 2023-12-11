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***ZRY* *EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

11.12.2023 16:42
***ZRY* *EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***ZRY******EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ZRY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Şirketimiz Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 25.04.2023 ve 19.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarına istinaden 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL (%100,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 150.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 75.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1668 sayılı toplantısında onaylanan izahname ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224554


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