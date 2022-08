***ZZP*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 5000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5000000 TRY 100TOPLAM 5000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKADİR AYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.02.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı EvetSEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 07.02.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili EvetOSMAN İLKER SAVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.02.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi EvetSELÇUK ILIKCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.02.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi EvetYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKADİR AYIK Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı-Genel MüdürŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviAylin Okullu Gün Mali İşler YönetmeniFetican Durakbaşı Girişim Sermayesi Yatırımları YönetmeniPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıKadir Ayık Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204899-301921