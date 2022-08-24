***ZZP*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.08.2022 16:45
ylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 5000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5000000 TRY 100
TOPLAM 5000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KADİR AYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.02.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 07.02.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet
OSMAN İLKER SAVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.02.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet
SELÇUK ILIKCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.02.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KADİR AYIK Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Aylin Okullu Gün Mali İşler Yönetmeni
Fetican Durakbaşı Girişim Sermayesi Yatırımları Yönetmeni
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Kadir Ayık Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204899-301921
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058129
BIST