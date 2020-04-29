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`36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun`

29.04.2020 14:43

Son güncelleme : 29.04.2020 14:43
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halk Bankası`nın küçük işletmeler için yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli programı devreye aldığını açıkladı.



DHA

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. Yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.




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