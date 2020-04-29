Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halk Bankası`nın küçük işletmeler için yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli programı devreye aldığını açıkladı.
`36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun`
29.04.2020 14:43
Son güncelleme : 29.04.2020 14:43
DHA
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halkbank, oda ve borsa
kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL
ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. Yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para
ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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|PAPIL
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|ADESE
|1,54
|132.493.224
|% 10,00
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|PINSU
|7,81
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|1.069.672
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|CASA
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|192.548
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|EMNIS
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|DENGE
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|% -6,43
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|IHGZT
|4,00
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|
|NIBAS
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|THYAO
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|ODAS
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|236.471.829
|% 3,47
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|CEMAS
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|% 4,72
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|IHLGM
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|116.122.700
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|ADESE
|1,54
|132.493.224
|% 10,00
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|PETKM
|3,54
|264.822.618
|% 0,85
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,6286
|8,6719
|% -0,29
|
|Frank
|7,1364
|7,1794
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8517
|1,8610
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-1,96
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-5,30
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-5,40
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-2,70
|
|Çeyrek
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|629
|-1,30
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|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|0,09
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|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
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|B. Petrol
|23,73
|23,73
|0,99
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