GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB 2019`da LNG ithalat rekoru kırdı

08.04.2020 10:11

Son güncelleme : 08.04.2020 10:30
Avrupa Birliği`nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı 2019`da yüzde 75 artışla 108 milyar metreküpe yükselerek, rekor seviyeye ulaştı.



AA

Avrupa doğal gaz piyasalarına ilişkin 2019'un son çeyreğini kapsayan  Avrupa Komisyonu raporuna göre, AB'nin 2019'da LNG ithalatı toplam doğal gaz  ithalatının yüzde 27'sini ve gaz tüketiminin ise yüzde 22'sini oluşturdu.

Rapora göre, 2019'da ABD ile Rusya arasında AB'ye LNG tedariği  konusunda artan bir rekabet görüldü. Geçen yıl Katar, AB'ye 30 milyar metreküp  LNG ihraç ederken, bunu 21 milyar metreküple Rusya ve 17 milyar metreküple ABD  takip etti.

Geçen yıl birlik içinde en büyük LNG ithalatçıları 22,4 milyar  metreküple İspanya, 22,1 milyar metreküple Fransa, 18 milyar metreküple  İngiltere, 13,5 milyar metreküple İtalya, 8,8 milyar metreküple Belçika ve 8,6  milyar metreküple Hollanda oldu.

Böylece, AB'nin LNG ithalatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 75 artarak,  108 milyar metreküplük rekor seviyeye ulaştı. AB, bu ithalat için 2018'de 15,4  milyar euro, geçen yıl ise yaklaşık 16,2 milyar euro ödedi.

SON ÇEYREKTE ABD LİDER

Geçen yılın son çeyreğinde ise, AB'nin LNG ithalatı 2018'in aynı  dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 30,4 milyar metreküp oldu. Söz konusu dönemde ABD, AB'nin LNG ithalatının dörtte birini karşılayarak, birliğin ana LNG  tedarikçisi konumuna yerleşti.

Aynı dönemde, AB'ye LNG tedariğinde Katar, son 5 yıldaki en düşük  oranda yüzde 23, Rusya yüzde 19 ve Nijerya yüzde 11 pay aldı.

RUSYA'NIN REKABETİ

Son çeyrekteki ABD liderliğine rağmen, geçen yılın kasım ve aralık  ayları hariç 2019'un diğer tüm aylarında Rusya'nın AB'ye LNG ihracatı, ABD'yi  geçti. Rapora göre, söz konusu durum, Rusya'nın boru hatlarıyla sürdürdüğü Avrupa  gaz piyasasındaki etkisini LNG arzıyla tamamlayarak devam ettirme isteğinden  kaynaklandı.

Yeterli oranda tedariğe sahip küresel LNG piyasalarıyla Avrupa ve Asya  gibi farklı bölgelerde LNG piyasalarının uyumlu olması, AB'ye yüksek miktarda LNG  akışına katkı sağladı. AB'nin LNG ithalatındaki yükselişte, artan küresel LNG  tedariği ile Asya piyasalarında LNG talebinin azalması da etkili oldu.

EN FAZLA İTHALATÇI ÜLKELER

Geçen yılın son çeyreğinde AB'de en büyük LNG ithalatçısı 7 milyar  metreküple İngiltere oldu. Bunu, 6 milyar metreküple Fransa ve 5,4 milyar  metreküple İspanya takip etti.

AB, bu dönemde yapılan LNG ithalatı için 4,6 milyar euro ödedi.  Birlik, 2018'in sonundan itibaren önemli ölçüde düşen LNG ithalat fiyatları  nedeniyle 2018'in aynı döneminde yaptığı ithalat için 5,8 milyar euro ödemişti.

HOLLANDA'NIN GAZ ÜRETİMİNDE SON 4 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Geçen yılın son çeyreğinde AB'nin doğal gaz üretimi ise 26 milyar  metreküp seviyesinde gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde  12 azaldı.

Bu dönemde, AB'nin ana doğal gaz üreticisi ülkelerinden Hollanda'da  üretim, yüzde 23 azalarak son 4 yılın en sert çeyreklik düşüşünü kaydetti.  Danimarka'nın gaz üretiminde yüzde 62, Romanya, Almanya, İrlanda ve İtalya'nın  üretiminde yüzde 7 ila yüzde 25 arası düşüş yaşanırken,  İngiltere'de yüzde 1  üretim artışı oldu.

Geçen yılın tamamında ise AB'nin doğal gaz üretimi 2018'e kıyasla  yüzde 9 azalarak, 109 milyar metreküpe geriledi. Geçen yıl İngiltere 40 milyar  metreküp, Hollanda 33 milyar metreküp, Romanya 10 milyar metreküp, Almanya 6  milyar metreküp, İtalya 5 milyar metreküp ve Danimarka 3 milyar metreküp doğal  gaz üretti.

DOĞAL GAZ TÜKETİMİ SON ÇEYREKTE SABİT

Geçen yılın son çeyreğinde, AB'nin doğal gaz tüketimi ise 139 milyar  metreküp seviyesinde gerçekleşti. Böylece bu rakam 2018'in son çeyreğine kıyasla  yüzde 0,1'lik kısmi yükselişle neredeyse aynı kalmış oldu.

Geçen yılın tamamında ise AB'nin gaz tüketimi 2018'e kıyasla yüzde 2  artış göstererek 482 milyar metreküpe ulaştı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:1492.238
Değişim :  -0,16% |  -144,03
Açılış :  92.482  
Önceki Kapanış :  92.382  
En Yüksek
93.116 En Düşük
92.010
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 5,39 830.443 % 10,00  
GLRYH 2,53 412.522 % 10,00  
KLNMA 33,40 10.062.521 % 9,94  
BFREN 235,60 2.455.775 % 9,84  
EKIZ 2,38 419.849 % 9,68  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3153 8,3570 % -0,06  
Frank 6,9437 6,9855 % -0,06  
Riyal 1,7963 1,8053 % 0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 5,43  
Altın Gr. 359 359 0,75  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,03 15,07 0,03  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,01  
B. Petrol 32,27 32,27 0,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru