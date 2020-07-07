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AB ekonomisi corona virüs nedeniyle küçülecek

07.07.2020 13:09

Son güncelleme : 07.07.2020 13:36
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 8,3 daralacağı öngörüsünde bulundu.



AA

AB Komisyonu, "2020 Yaz Ekonomik Tahminleri" raporunu yayımlandı.

"Geniş farklılıklarla daha derin durgunluk" başlıklı raporda, Euro Bölgesi'nin 2020 yılında yüzde 8,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6,1 büyüyeceği  tahminine yer verildi.

Raporda, AB ekonomisinin 2020'de yüzde 8,3 küçüleceği, 2021 yılında  ise yüzde 5,8 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, bu yıl Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,3,  Fransa'nın yüzde 10,6, İtalya'nın yüzde 11,2, İspanya'nın yüze 10,9,   Hollanda'nın yüzde 6,8, Belçika'nın yüzde 8,8, Yunanistan'ın yüzde 9 ve  Avusturya'nın yüzde 7,1 küçüleceği tahmin edildi.

Enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 0,6, Euro Bölgesi'nde ise yüzde  0,3 olacağı öngörülen raporda, kısıtlayıcı tedbirlerin öngörülenden yavaş  kaldırılmasının ekonomik faaliyetleri  daha fazla etkilediği, AB ekonomisinin bu  yıl salgın nedeniyle derin bir durgunluk yaşayacağı belirtildi.

Raporda, tahminlere ilişkin aşağı yönlü risklerin yoğun olduğuna  işaret edilerek, salgının boyutunun, süresinin ve gelecekte uygulanabilecek  kısıtlayıcı tedbirlerin belirsiz olduğu kaydedildi.

Mevcut tahminin kısıtlayıcı tedbirlerin gevşemeye devam edeceği ve  ikinci dalga olmayacağı varsayımlarına dayandığı ifade edilen raporda, işgücü  piyasalarına, şirket likiditelerine ve  finansal piyasalara yönelik riskler  bulunduğuna işaret edildi.

İngiltere ile AB arasında gelecekteki ticari ilişkileri belirleyecek  anlaşma yapılamamasının iki tarafın ekonomisini de olumsuz etkileyeceği  belirtilen raporda, korumacı ekonomi politikalarının ve üretimde küresel arz  zincirinden uzaklaşmanın ticaret ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Raporda, Kovid-19'a karşı hızla bir aşının geliştirilmesi ve AB  Komisyonunun  hazırladığı kurtarma programının üye ülkelerce kabul edilmesinin  olumlu etkileri olacağı bildirildi.

Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu'nun  Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, "Salgın, Avrupa ekonomisini  beklenilenden daha sert etkiledi." dedi.

Sürecin halen belirsizliklerle dolu olduğuna ve aşağı yönlü risklerin  devam ettiğine işaret eden Gentiloni, 2020 yılındaki daralmanın önceki  tahminlerinden yüzde 1 daha olumsuz olduğunu vurguladı.




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