ABD borsaları ilk çeyreği tarihin en sert kayıplarıyla kapatacak















Petrol fiyatlarındaki sert gerileme ve şirket faaliyetlerindeki yavaşlama, corona virüsün yol açtığı ekonomik tahribatın boyutu hakkında fikir veriyor.Şubat ortasında yeni tarihi zirveleri gören Dow Jones ve S&P 500 endeksleri, ABD'de corona virüs kaynaklı sağlık krizinin derinleşmesi ve tedarik zincirlerinin aksamasının ardından ilk çeyreği %18 düşüşle tamamlayacak gibi gözüküyor.S&P 500 endeksi 1938'den bu yana en kötü ilk çeyreği yaşarken, endeksteki hisselerin piyasa değerindeki düşüş 5 trilyon doları aştı. Yatırımcılar ise şirketlerin borçlarını geri ödeyemeyeceğinden ve ikinci çeyrekte daha fazla toplu işten çıkarma yapacaklarından endişe ediyorlar.Lokomotif şirketlerden oluşan Dow Jones endeksi, bu seviyelerden kapanırsa 1987'den bu yana çeyreklik bazda en büyük düşüşü kaydetmiş olacak. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise 2008'den bu yana yılın en kötü çeyreklik performansını sergilemeye hazırlanıyor.S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.8, Nasdaq vadeli kontratları 0.6, Dow Jones vadeli kontratları ise %0.7 ekside seyrediyor.