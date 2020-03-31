Wall Street yılın ilk üç ayını tarihin en kötü çeyrek dönem performanslarından biriyle kapatmaya hazırlanırken, ABD borsaları vadeli kontratları yüzde 1`e yakın ekside seyrediyor.
ABD borsaları ilk çeyreği tarihin en sert kayıplarıyla kapatacak
31.03.2020 15:51
Son güncelleme : 31.03.2020 16:13
Petrol fiyatlarındaki sert gerileme ve şirket faaliyetlerindeki yavaşlama, corona virüsün yol açtığı ekonomik tahribatın boyutu hakkında fikir veriyor.
Şubat ortasında yeni tarihi zirveleri gören Dow Jones ve S&P 500 endeksleri, ABD'de corona virüs kaynaklı sağlık krizinin derinleşmesi ve tedarik zincirlerinin aksamasının ardından ilk çeyreği %18 düşüşle tamamlayacak gibi gözüküyor.
HİSSELERİN PİYASA DEĞERİNDEKİ DÜŞÜŞ 5 TRİLYON DOLARI AŞTI
S&P 500 endeksi 1938'den bu yana en kötü ilk çeyreği yaşarken, endeksteki hisselerin piyasa değerindeki düşüş 5 trilyon doları aştı. Yatırımcılar ise şirketlerin borçlarını geri ödeyemeyeceğinden ve ikinci çeyrekte daha fazla toplu işten çıkarma yapacaklarından endişe ediyorlar.
Lokomotif şirketlerden oluşan Dow Jones endeksi, bu seviyelerden kapanırsa 1987'den bu yana çeyreklik bazda en büyük düşüşü kaydetmiş olacak. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise 2008'den bu yana yılın en kötü çeyreklik performansını sergilemeye hazırlanıyor.
S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.8, Nasdaq vadeli kontratları 0.6, Dow Jones vadeli kontratları ise %0.7 ekside seyrediyor.
15:5889.325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.265,19
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
15:586,5561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0194
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5539
15:587,1963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0655
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
15:58338,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -4,72
|Açılış
|: 338,58
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|7,26
|9.699.412
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.762.412
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.511.864
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.135.918
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|18.659.421
|% -9,87
|
|QNBFL
|103,00
|6.941.765
|% -8,04
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|OSMEN
|6,60
|44.432
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|ECILC
|4,82
|587.556.114
|% 5,24
|
|GARAN
|8,17
|549.477.584
|% 1,62
|
|THYAO
|9,04
|523.725.493
|% 3,67
|
|PGSUS
|34,18
|376.541.370
|% 9,90
|
|ASELS
|23,44
|371.612.305
|% 0,86
|
|ECILC
|4,82
|587.556.114
|% 5,24
|
|IHLGM
|1,04
|113.551.232
|% 8,33
|
|YKBNK
|1,87
|177.363.775
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,15
|189.112.653
|% 6,44
|
|IHLAS
|0,50
|33.973.525
|% 6,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1125
|8,1532
|% -0,38
|
|Frank
|6,7733
|6,8141
|% -0,84
|
|Riyal
|1,7393
|1,7480
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.607
|-15,33
|
|Altın Gr.
|338
|339
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,16
|27,16
|0,74
|