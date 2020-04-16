ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının etkisiyle 11 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 5 milyon 245 bin oldu.
ABD`de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
16.04.2020 16:30
Son güncelleme : 16.04.2020 16:47
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1 milyon 370 bin kişi azalarak 5 milyon 245 bine geriledi.
Önceki haftalarda rekor seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 5 milyon 105 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 6 milyon 606 binden 6 milyon 615 bine revize edildi.
Böylece, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 4 haftada toplam 22 milyona ulaştı.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 1 milyon 240 bin 750 kişi artarak 5 milyon 508 bin 500'e çıktı.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 4 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyon 530 bin kişi artarak 11 milyon 976 bin olarak kaydedildi.
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