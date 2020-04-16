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ABD`de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

16.04.2020 16:30

Son güncelleme : 16.04.2020 16:47
ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının etkisiyle 11 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 5 milyon 245 bin oldu.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1 milyon 370 bin kişi  azalarak 5 milyon 245 bine geriledi.

Önceki haftalarda rekor seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa  beklentisi, 5 milyon 105 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi  ise 6 milyon 606 binden 6 milyon 615 bine revize edildi.

Böylece, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların  sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 4 haftada toplam  22 milyona ulaştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları  da bir önceki haftaya göre 1 milyon 240 bin 750 kişi artarak 5 milyon 508 bin  500'e çıktı.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 4 Nisan ile biten haftada  bir önceki haftaya göre 4 milyon 530 bin kişi artarak 11 milyon 976 bin olarak  kaydedildi.





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