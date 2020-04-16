ABD`de konut başlangıçları martta azaldı













AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.Buna göre, konut başlangıçları, martta önceki aya kıyasla yüzde 22,3 azalarak 1 milyon 216 bine geriledi. Konut başlangıçlarında söz konusu azalışla Mart 1984'den bu yana en yüksek aylık düşüş kaydedildi.Şubat ayında 1 milyon 564 bin olarak kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.Bu dönemde konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artış kaydetti. İnşaat izinleri de martta bir önceki aya göre yüzde 6,8 azalarak 1 milyon 353 bine düştü.Şubat ayında 1 milyon 452 bin olarak kaydedilen inşaat izinleri verisine yönelik piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin olması yönündeydi.Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 artış gösterdi.Öte yandan ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi nisanda eksi 56,6'ya gerileyerek, Temmuz 1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.Temmuz 1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi, eksi 30 değerini alması yönündeydi. Endeks, mart ayında ise eksi 12,7 olarak kaydedilmişti.Beklentinin çok altında gerçekleşen endeksteki gerilemede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni siparişler ve sevkiyata yönelik göstergelerdeki sert düşüş etkili oldu.