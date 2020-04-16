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ABD`de konut başlangıçları martta azaldı

16.04.2020 17:58

Son güncelleme : 16.04.2020 17:58
ABD`de konut başlangıçları martta bir önceki aya göre yüzde 22,3 azalışla 1 milyon 216 bine, inşaat izinleri de yüzde 6,8 düşüşle 1 milyon 353 bine geriledi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, martta önceki aya kıyasla yüzde 22,3  azalarak 1 milyon 216 bine geriledi. Konut başlangıçlarında söz konusu azalışla  Mart 1984'den bu yana en yüksek aylık düşüş kaydedildi.

Şubat ayında 1 milyon 564 bin olarak kaydedilen veriye ilişkin piyasa  beklentisi, 1 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu dönemde konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artış  kaydetti. İnşaat izinleri de martta bir önceki aya göre yüzde 6,8 azalarak 1  milyon 353 bine düştü.

Şubat ayında 1 milyon 452 bin olarak kaydedilen inşaat izinleri  verisine yönelik piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin olması yönündeydi.

Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde  5 artış gösterdi.

Öte yandan ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi nisanda eksi  56,6'ya gerileyerek, Temmuz 1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.

Temmuz 1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaşan endekse  ilişkin piyasa beklentisi, eksi 30 değerini alması yönündeydi. Endeks, mart  ayında ise eksi 12,7 olarak kaydedilmişti.

Beklentinin çok altında gerçekleşen endeksteki gerilemede, yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni siparişler ve sevkiyata yönelik  göstergelerdeki sert düşüş etkili oldu.







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