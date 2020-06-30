ABD`de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artış gösterdi.
ABD`de konut fiyatları arttı
30.06.2020 16:37
Son güncelleme : 30.06.2020 16:37
AA
S&P CoreLogic Case-Shiller, nisan ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.
Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 yükseldi. Söz konusu endeks, nisanda bir önceki aya kıyasla da yüzde 4,6 artış kaydetti. Endeks, martta ise yıllık yüzde 4,4 artmıştı.
ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise nisanda piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek yıllık bazda yüzde 4 yükseldi. Endeks, mart ayında yüzde 3,9 artış göstermişti.
Endeksteki 20 kent
arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix (yüzde 8,8), Seattle (yüzde 7,3) ve Minneapolis (yüzde 6,4) oldu.
Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 1,4), New York (yüzde 2,5) ve Dallas (yüzde 2,8) olarak belirlendi.
16:22116.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 687,52
|Açılış
|: 116.426
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|Önceki Kapanış
|: 115.843
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116.831
En Düşük
116.147
16:226,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,8600
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|Önceki Kapanış
|: 6,8650
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6,8569
En Düşük
6,8372
16:227,6970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0105
|Açılış
|: 7,6900
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|Önceki Kapanış
|: 7,7200
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7,7159
En Düşük
7,6716
16:22389,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,05
|Açılış
|: 389,67
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.688.871
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.270.554
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.517
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.084.616
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.339.572
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|7,03
|510.672.661
|% -7,38
|
|GLBMD
|4,50
|18.070.381
|% -6,64
|
|ULAS
|6,00
|9.475.742
|% -6,54
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,22
|1.891.572.157
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,06
|1.720.222.504
|% 7,29
|
|GARAN
|8,51
|934.200.322
|% -0,23
|
|KARSN
|2,94
|757.194.069
|% 3,52
|
|ASELS
|32,42
|649.978.946
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,06
|1.720.222.504
|% 7,29
|
|KRDMD
|3,22
|1.891.572.157
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,69
|596.701.934
|% 4,97
|
|SKBNK
|1,44
|398.537.323
|% 2,86
|
|KARSN
|2,94
|757.194.069
|% 3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4043
|8,4465
|% -0,02
|
|Frank
|7,1872
|7,2305
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,62
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.539
|-11,60
|
|Tam
|2.594
|2.605
|-12,00
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-5,90
|
|Çeyrek
|630
|638
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|-0,00
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|B. Petrol
|41,20
|41,20
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