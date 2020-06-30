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ABD`de konut fiyatları arttı

30.06.2020 16:37

Son güncelleme : 30.06.2020 16:37
ABD`de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artış gösterdi.



AA

S&P CoreLogic Case-Shiller, nisan ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat  Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, nisanda geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 4,7 yükseldi. Söz konusu endeks, nisanda bir önceki aya kıyasla da yüzde 4,6 artış  kaydetti. Endeks, martta ise yıllık yüzde 4,4 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise nisanda  piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek yıllık bazda yüzde 4 yükseldi.  Endeks, mart ayında yüzde 3,9 artış göstermişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği  kentler, Phoenix (yüzde 8,8), Seattle (yüzde 7,3) ve Minneapolis (yüzde 6,4)  oldu.

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 1,4), New  York (yüzde 2,5) ve Dallas (yüzde 2,8) olarak belirlendi.




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