ABD`de tüketici kredileri, martta bir önceki aya göre 12,1 milyar dolarlık azalış gösterdi.
ABD`de tüketici kredileri azaldı
08.05.2020 08:54
Son güncelleme : 08.05.2020 08:54
AA
ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede tüketici kredileri, martta bir önceki aya göre 12,1 milyar dolar
azalarak, 4 trilyon 209 milyar dolar oldu.
Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 15 milyar dolar artması yönündeydi.
Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 28,2 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 16,1 milyar dolar arttı.
Tüketici kredileri, martta yıllık bazda ise yüzde 3,4 azaldı. Söz konusu veri, şubat ayında yıllık yüzde 5,7 artış kaydetmişti.
Söz konusu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 azalış gösterirken, devir yapmayan krediler yüzde 6 artış kaydetti.
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|GUSGR
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|% -2,51
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|PETKM
|3,59
|391.583.808
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|Sterlin
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|Frank
|7,2838
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|2.570
|1,40
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