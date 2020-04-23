Avrupa Birliği`nde kamu borcunun GSYH`ye oranı, 2019`un dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 77,8 oldu.
AB`de kamu borcunun GSYH`ye oranı düştü
23.04.2020 13:02
Son güncelleme : 23.04.2020 13:02
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin 2019 yılı dördüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini yayımladı.
Buna göre, 27 üyeli AB'de yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 79,3 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, dördüncü çeyrekte yüzde 77,8'e geriledi.
Euro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 85,9'dan 84,1'e düştü.
AB üyesi ülkeler arasında yılın dördüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 176,6 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 134,8 ile İtalya ve yüzde 117,7 ile Portekiz izledi.
Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülke ise yüzde 8,4 ile Estonya, yüzde 20,4 ile Bulgaristan ve yüzde 22,1 ile Lüksemburg oldu.
BÜTÇE AÇIĞININ GSYH'YE ORANI SABİT KALDI
AB ve Euro Bölgesi'nde yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,7 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, dördüncü çeyrekte de aynı seviyede gerçekleşti.
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|797.374
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|SNGYO
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|ODAS
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|179.890.224
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|THYAO
|10,37
|447.232.577
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|YKSLN
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|SNGYO
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|ODAS
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|SASA
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|SOKM
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|459.777.757
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|314.189.253
|% 0,00
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|GSRAY
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|403.344.022
|% 0,00
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|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
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|KARSN
|1,57
|219.298.781
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|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
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|Dolar
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|0,0000
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|Sterlin
|8,5888
|8,6319
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|Frank
|7,1317
|7,1746
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|Riyal
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|% 0,04
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|Alış
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|Altın Ons
|1.725
|1.726
|11,90
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|Altın Gr.
|387
|387
|2,53
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|Cumhuriyet
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|2.542
|10,40
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|2.545
|2.608
|10,70
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|Yarım
|1.240
|1.273
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|622
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|Gümüş.Ons
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|15,34
|0,22
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