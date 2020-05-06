Avrupa Birliği`nde (AB) perakende satışlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 azaldı.
AB`de perakende satışlar sert düştü
06.05.2020 13:06
Son güncelleme : 06.05.2020 13:06
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin mart ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar martta şubat ayına kıyasla yüzde 11,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,2 geriledi.
AB'de ise perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 10,4, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 8,2 düştü.
AB ülkeleri arasında martta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 18,1 ile Bulgaristan'da, yüzde 17,4 ile Fransa'da ve yüzde 16,4 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.
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|
|YONGA
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|PETUN
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|% -9,94
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|19.207.484
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|KNFRT
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|15.364.712
|% -5,21
|
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|2,44
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|% 7,96
|
|GARAN
|8,10
|285.898.123
|% -0,49
|
|ASELS
|27,18
|248.733.242
|% 0,44
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|TSPOR
|5,91
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|% 3,14
|
|GUSGR
|3,09
|167.923.004
|% 4,04
|
|KRDMD
|2,44
|506.911.728
|% 7,96
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|ODAS
|1,84
|166.569.264
|% 1,66
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|KARSN
|1,84
|161.158.360
|% 6,36
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|GUSGR
|3,09
|167.923.004
|% 4,04
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|YKBNK
|2,09
|101.710.922
|% 0,97
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,8349
|8,8793
|% 0,66
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|Frank
|7,3129
|7,3570
|% 0,88
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|Riyal
|1,9017
|1,9113
|% 1,16
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|Alış
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|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-3,67
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|Altın Gr.
|391
|391
|2,99
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|Cumhuriyet
|2.508
|2.557
|16,60
|
|Tam
|2.581
|2.624
|21,10
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|Yarım
|1.260
|1.282
|10,30
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|Çeyrek
|628
|641
|5,20
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|Gümüş.Ons
|15,08
|15,10
|0,12
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|Gümüş Gr.
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|3,47
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