GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`li bankaların ilk çeyrek gelirleri azaldı

14.04.2020 16:45

Son güncelleme : 14.04.2020 17:06
ABD`li uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet kuruluşlarından JPMorgan Chase ile Wells Fargo`nun bu yılın ilk çeyreğindeki gelirleri yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle azaldı.



AA

Wells Fargo ve JPMorgan Chase, Kovid-19 salgınının etkili olduğu bu yılın ilk çeyreğine ait kar ve gelirlerini açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun 2020'nin birinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 düşüşle 2,87 milyar dolar oldu. Şirket, 2019'un ilk çeyreğinde 9,18 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 0,78 dolara  geriledi. Şirketin hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 2,65 dolar seviyesindeydi.

Şirketin 2020'nin ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 29,07 milyar dolara düştü. JPMorgan Chase'in  geçen yılın aynı dönemindeki geliri 29,85 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

WELLS FARGO'NUN İLK ÇEYREK KARI DA GERİLEDİ

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın 2020'nin ilk çeyreğindeki net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 azalışla 653  milyon dolara düştü. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 5,86 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı 2019'un ilk çeyreğinde 1,2 dolar iken, geçen yılın aynı döneminde 0,01 dolara geriledi.

Şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 21,6 milyar dolardan 17,7 milyar dolara indi.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:5098.346
Değişim :  2,02% |  1.947,75
Açılış :  97.491  
Önceki Kapanış :  96.399  
En Yüksek
98.420 En Düşük
97.273
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PGSUS 61,60 686.084.273 % 10,00  
MTRYO 3,52 20.150.508 % 10,00  
UZERB 2,86 196.864 % 10,00  
KLNMA 48,88 38.525.769 % 9,99  
SODSN 20,58 70.034 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5307 8,5735 % 1,10  
Frank 7,0400 7,0824 % 1,05  
Riyal 1,8031 1,8122 % 0,48  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.737 22,88  
Altın Gr. 378 378 5,24  
Cumhuriyet 2.419 2.478 34,60  
Tam 2.487 2.550 35,70  
Yarım 1.210 1.241 17,30  
Çeyrek 607 621 8,70  
Gümüş.Ons 15,71 15,75 0,33  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru