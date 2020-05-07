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ABD`nin ham petrol stokları arttı

07.05.2020 09:17

Son güncelleme : 07.05.2020 09:17
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,6 milyon varil artış gösterdi.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 4,6 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 532,2 milyon varile  yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 7,7 milyon varil artacağı  yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 9 milyon varil  yükselmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol  stokları da 1,7 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 637,8 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3,2 milyon varil  (yüzde 1,2) azalışla 256,4 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin  stoklarının 43 bin varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki  hafta 3,7 milyon varil düşmüştü.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre  günlük ortalama 410 bin varil artışla 5,7 milyon varile, petrol ihracatı günlük  ortalama 244 bin varil artışla 3,5 milyon varile ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 123 bin  varil düşüş gösterdi. Böylece, ülkenin günlük ham petrol üretimi 25 Nisan-1 Mayıs  haftasında yaklaşık 11,9 milyon varil olarak gerçekleşti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22-28 Şubat haftasında 13,1  milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin  günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor. 




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