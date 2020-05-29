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Akaryakıt satışları `bayram` edemedi

29.05.2020 11:12

Son güncelleme : 29.05.2020 11:12
Ramazan Bayramı`nda Türkiye`nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle akaryakıt satışındaki düşüş yüzde 90`ı buldu.



AA

Türkiye'nin günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin  satışları ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Bu satışlar, geleneksel  olarak vatandaşların yoğun seyahat ettiği bayram dönemlerinde rekor derecede  artarken, bu yıl ilk kez Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen  sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramdaki satışlarda da ciddi bir düşüş  yaşandı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden  derlediği bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasından önceki gün 22  Mayıs'ta vatandaşlar araçlarının depolarını doldurmaya yöneldi.

Söz konusu günde motorin satışı 62,7 milyon litre seviyesinde  gerçekleşirken, benzin satışı ise 11 milyon litre oldu.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise motorin satışları 6 milyon, benzin  satışı ise 1 milyon litreye kadar geriledi. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde  motorin satışları 10 milyon litre civarında kalırken, benzin satışları 1,3 milyon  litre seviyesinde seyretti.

Böylece, Ramazan Bayramı'nda motorin satışlarındaki düşüş ortalama  satışlara göre yüzde 83 azalırken, benzin satışlarındaki düşüş yüzde 90'ı buldu.

BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE YÜZDE 74 GERİLEDİ

Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın ilk günündeki motorin satışı, bir  önceki haftanın aynı gününe göre ise yüzde 74 azalırken, benzin satışları yüzde  66 düştü. Türkiye'de 17 Mayıs'ta 23 milyon litre motorin, 3,2 milyon litre de  benzin satışı gerçekleşti.

Türkiye'nin 15 ilinde 16-19 Mayıs'ta  4 günlük sokağa çıkma  kısıtlaması uygulanmıştı.

GEÇEN YIL RAMAZAN BAYRAMI SATIŞLARI

Geçen yıl 1-9 Haziran'da  ilan edilen Ramazan Bayramı tatilinin ilk  gününde ise benzin satışları 65 milyon litre, motorin satışları 13 milyon litre  seviyesinde gerçekleşmişti.

Tatil boyunca gerçekleştirilen benzin satışı ise 102 milyon 638 litre  ve motorin satışları da 439 milyon 287 litre olurken, tatil sürecinde akaryakıta  3,5 milyar lira harcanmıştı.




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