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Alman ekonomisi küçüldü

15.05.2020 13:33

Son güncelleme : 15.05.2020 13:33
Almanya ekonomisi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 küçülme kaydetti.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ilk çeyreğe ait Gayri  Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yayınladı.  Buna göre ülkede, söz konusu  dönemde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  (GSYH), piyasa beklentilerine paralel şekilde,  bir önceki çeyreğe kıyasla  yatırımların ve hane halkı tüketimin düşmesiyle yüzde 2,2 küçüldü.

Destatis, “Corona salgını Alman ekonomisini sert vurdu. Koronavirüsün  yayılması ocak ve şubat aylarında ekonomik performans üzerinde önemli bir etkisi  olmamasına rağmen, pandeminin etkisi 2020'nin ilk çeyreği için ciddi.” ifadesini  kullandı.

Alman ekonomisinde söz konusu daralmanın 2008-2009 finansal ve  ekonomik krizinden bu yana en büyük daralma olduğunu belirten Destatis, Doğu ve  Batı Almanya'nın birleşmesinden sonraki en büyük ikinci düşüş olduğunu kaydetti.  Alman ekonomisi 2009’un birinci çeyreğinde yüzde 4,7 daralmıştı.

Ocak ve şubat aylarında, Alman ekonomisine yönelik veriler bir  toparlanma işaretleri gösterirken,  mart ayında Kovid-19’ın yayılmasını önlemek  için alınan önlemler birçok ekonomik faaliyette kısıtlamaya gidilmesine sebep  oldu. Bu da Alman ekonomisinin büyümesini olumsuz etkiledi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'ndeki 19 ülkenin ekonomisinde ilk çeyrekte  ortalama yüzde 3,8 küçülme görünürken, Fransa'nın GSYH'si yüzde 5,8, İspanya’nın  yüzde 5,2 ve İtalya’nın yüzde 4,7 daralma kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB  ekonomisinin yüzde 7,4 ve Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5  daralacağını öngörüyor.

ALMANYA KRİZDEN ERKEN VE GÜÇLÜ ÇIKABİLİR

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede  ekonomik üretiminin mart ve nisan aylarında çöküş gösterdiği belirtilerek,  “Corona salgınının ekonomik etkisi resesyonu tetikledi.” ifadesi kullanıldı.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, birinci çeyrekte inşaat sektörü ve kamu harcamalarının  büyümeye olumlu katkı yaptığını, aynı dönemde hanehalkı tüketimi, yatırımlar ve  ihracatın düştüğünü kaydetti.

Brzeski, “İkinci çeyrek daha korkunç olacak” ifadesi kullanarak,  “Virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin kaldırılmasının zamanlaması  ve Alman hükümetinin büyük mali desteği (ülkenin GSYH'sının yüzde 30'undan  fazlası), Alman ekonomisinin krizden diğer ülkelerin çoğundan daha erken ve daha  güçlü çıkabileceği görüşünü destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu.




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