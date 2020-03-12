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Alman ekonomisinde küçülme beklentisi

12.03.2020 13:57

Son güncelleme : 12.03.2020 13:57
Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisinden dolayı Alman ekonomisinin bu yıl 2009 finansal krizinden bu yana ilk defa yüzde 0,1 küçülebileceğini duyurdu.



AA

IfW, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde  1,1'den yüzde eksi 0,1’e düşürürken  2021 büyüme beklentisini 1,4’ten 2,3’e  yükseltti.

IfW’den yapılan açıklamada, Almanya ekonomisine ilişkin daha önce  paylaşılan ve  2020-2021'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde  güncelleme yapıldığı da belirtildi.

Açıklamada, koronavirüsün yayılmasının Alman ekonomisi üzerinde önemli  bir etkiye sahip olacağı belirtilirken salgından dolayı Alman ekonomisinde V tipi  bir resesyon tahmini yapıldı.

IfW’nn raporunda Alman ekonomisinin geçen yılın durgunluk döneminden  sonra yeniden toparlanmaya başladığı bir dönemde virüsten önemli derecede  etkileneceği belirtilerek, “Koronavirüsün neden olduğu gerçek ekonomik zarar şu  anda ölçülemez.” ifadesi kullanıldı.

Virüsün etkilerin ölçülememesine sebep olarak , ekonomik etkilerin  henüz mevcut öncü göstergelere yansımaması ve özellikle ekonomik sonuçların büyük  ölçüde virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlere bağlı olması ve  pandeminin daha da artmasının belirsiz olması gösterildi.

Koronavirüsün özellikle yılın ilk yarısında ülkede ekonomik  faaliyetleri azaltacağına, daha sonra ekonomide toparlanmanın başlayacağına yer  verilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Bu senaryoda, ekonomik tablo bu yıl içinde belirgin bir V şekline  benzeyecek. Gelecek aylarda dış ticaretin önemli ölçüde etkileneceği şimdiden  öngörülebilir. Çin ile ticaretin yanı sıra özellikle virüsten etkilenen diğer  bölgelerle ticaretin önemli ölçüde azalması muhtemel. Bu bağlamda, ara mallar  için tedarik sorunları, belirgin üretim eksikliklerine yol açabilir. Ayrıca,  virüsün yayılmasının iç ekonomi üzerinde de önemli bir etkisi olması muhtemeldir.  Özellikle, insanlar virüsten korunmak  için muhtemelen eğlence ve sosyal  harcamalarını azaltacak. Salgının belirsiz gelişimi ışığında, şirketlerin yatırım  projelerini ertelemelerini bekliyoruz."

Raporda, söz konusu salgının daha da genişlemesine bağlı olarak önemli ölçüde daha olumsuz senaryoların da mümkün olabileceğine işaret edildi.





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