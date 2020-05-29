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Almanya`da perakende satışlar düştü

29.05.2020 11:25

Son güncelleme : 29.05.2020 11:34
Almanya`da reel perakende satışlar, nisan ayında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerin etkisiyle piyasalardaki aylık yüzde 12 düşüş beklentisine karşın bir önceki aya göre yüzde 5,3 daraldı.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin nisan ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende  satışlar, nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı. Satışlar, 2019'un nisan  ayına kıyasla ise reel olarak yüzde 6,5 azalış kaydetti.

Perakende satışların, corona virüs salgınının yayılmasını önlemek için  çoğu işletmenin kapalı olduğu nisan ayında piyasalardaki aylık yüzde 12 düşüş  beklentisinin altında gelmesi dikkati çekti.

Federal İstatistik Ofisi, nisanda gıda, içecek ve tütün ürünlerine  talebin yüksek olduğunu da vurguladı. Bu ürünlerde perakende satışlar Nisan  2019’a göre yüzde 9,5 arttı.

Süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 11,5 artış gösterdi.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ocakta yüzde 24,2 artış  görülürken, gıda dışı perakende satışlarında yüzde 14,5 düşüş kaydedildi. Gıda  dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında yüzde  70,7 ile 1994’ten beri en yüksek düşüş görüldü.

Martta, Almanya'da reel perakende satışlar şubat ayına göre yukarı  doğru revize olarak yüzde 4 azalış kaydetmişti.




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