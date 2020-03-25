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Altın fiyatları corona virüs salgınıyla sert dalgalandı

25.03.2020 11:40

Son güncelleme : 25.03.2020 11:40
Yatırımcılar, altını güvenli liman olarak tercih ederken, altının ons fiyatı ilk çeyrekte corona virüs salgını sebebiyle sert dalgalandı. Dünya Altın Konseyi`nin (WGC) mart raporunda kaldıraçlı işlemlerin ve teminat çağrılarının bu fiyat değişimlerinin arkasındaki temel sebepler olabileceği bildirildi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkileri küresel ekonomide etkisini hissettirdikçe güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında da sert  hareketlilikler gözlemlendi.

Ocak ayında Çin'de hızla yayılan Kovid-19'un etkisiyle yatırımcılar  altına yönelirken, bu ayda altının onsu yüzde 4,7 değer kazandı. Kaydedilen yeni  vaka sayıları şubatta Çin'de hız kesmeye başlarken, virüs bu süreçte başta Avrupa  ve ABD olmak üzere dünya genelinde etkisini hissettirmeye başladı.

Son dönemde salgının ekonomiye etkilerini hafifletmek amacıyla merkez  bankaları ve hükümetlerin birbiri ardına attığı adımlar piyasalardaki panik  havasını yatıştırmakta yetersiz kalırken, piyasalardaki belirsizlikler likidite  sıkışıklığına neden oldu.

Altın fiyatlarında oynaklığın etkili olduğu bu dönemde altının onsu 9  Mart'ta 1.703 dolarla 2020 yılının en yüksek seviyesine yükselmesinin ardından,  teminat açığına düşen yatırımcıların altın varlıklarını nakde çevirmesinin  etkisiyle, 16 Mart'ta yıl başından bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 1.451  dolara kadar geriledi. Böylece altın, Mart'ta önceki kapanışa göre yüzde 4,5  değer kaybetti.

ALTINDA GÜNLÜK 260 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM HACMİ

Dünya Altın Konseyi (WGC) mart raporunu yayımladı. Raporda, finansal  piyasalarda gözlemlenen oynaklık sebebiyle birçok varlığın yatırımcısına zarar  ettirmesine rağmen, altın yatırımcısının bu durumdan kısmen etkilendiğini, likit  bir varlık olması sebebiyle de yatırımcıların zor zamanında kurtarıcı rolü  oynadığını belirttildi.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın çoğunlukla likidite ihtiyacının  karşılanması için yapıldığı ifade edilen raporda, kaldıraçlı işlemlerin ve  teminat çağrılarının bu fiyat değişimlerinin arkasındaki temel sebepler  olabileceği bildirildi.

Raporda, altının nakit ihtiyacının karşılanmasındaki sebeplerin  başında yılbaşından bu yana en iyi fiyat performansı gösteren varlıklar arasında  bulunması ve günlük 260 milyar dolarlık işlem hacmiyle oldukça likit olması  gösterildi.

Altın bazlı fonların son dönemde fon çıkışı yaşamasına rağmen  yılbaşından bu yana bakıldığında hala pozitif pozisyonunu koruduğu kaydedilen  raporda, altın bazlı fonlara Mart'ta 3,6 milyar dolarlık fon girişi olduğu ve  pozisyonların yılbaşından bu yana 11,5 milyar dolar artıda olduğunun altı  çizildi.

Raporda, gelecek dönemde, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın altın  talebinde etkili olması ve altın fiyatlarındaki oynaklığın bir süre daha yüksek  seviyede kalmasının beklendiği vurgulanarak, artan risk algısıyla birlikte  negatif faiz getirileri ve uygulamaya konulan parasal genişlemenin altın talebini  olumlu etkilemesinin olası olduğu belirtildi.

Yaygınlaşan seyahat yasakları, bazı sektörlerin tamamen kapatılması ve  oldukça yüksek seyreden oynaklık gibi sebeplerle bu krizin 2008 küresel finans  krizinden ayrıldığı belirtilen raporda, resesyondan kaçışın düşük bir ihtimal  olduğu ve bu yüzden yatırımcıların gelecekte yaşanacak şoklara karşı pozisyon  aldığı aktarıldı.

Raporda, resesyonun gerçekleşmesi durumunda, derinliği ve ne kadar  süreceğiyle birlikte hükümetlerin Kovid-19'un yayılmasını engellemek için alacağı  önlemlerin ve ekonomileri destekleme yollarının ayrı ayrı önem taşıdığı  değerlendirildi.

ALTIN UZUN DÖNEMDE GÜVENLİ LİMAN

Raporda, altının şu ana kadar likidite ve teminat kapatma açısından  önemli rol oynadığı ve uzun dönemde güvenli liman olarak hizmet etmesinin  beklendiği kaydedildi.

2008 küresel finans krizinde de altın fiyatlarında  yüzde 15-25'lik  geri çekilmeler yaşandığı hatırlatılan raporda, buna rağmen yıl sonunda altının  pozitif getiri sunan birkaç varlık grubundan biri olduğu vurgulandı.

Raporda, altının dolar üzerinden fiyatlanmasına karşılık,  performansının yerel para birimlerinde ölçüldüğü ve bazı ülkelerde gözlemlenen  kur hareketlerinin yerel para birimi bazında altın pozisyonlarını hala pozitif  getiride tuttuğu ifade edildi.

Yerel para birimi bazında bakıldığında, altının gram fiyatı son iki  ayda önemli oynaklık göstermesine rağmen, halihazırda son dört aydır yükseliş  eğilimini sürdürüyor.

ALTIN PERFORMANSININ GELECEĞİNE DAİR ÖNGÖRÜLER

Raporda, altının performansının ekonomik genişleme, risk ve  belirsizliklere bağlı olarak değiştiği belirtildi.

Yılı boyunca 30’dan fazla merkez bankasının parasal genişleme adımları  attığı, hükümetlerin de ekonomilerini ve vatandaşlarını desteklemek amacıyla  trilyonlarca dolarlık taahhütlerde bulunduğu ifade edilen raporda, bütçe açığının  artması, negatif reel faiz oranları ve para birimlerindeki değer kaybının varlık  yönetimi, emeklilik fonları ve kişisel tasarruflarda yapısal zorlukları  beraberinde getirebileceği vurgulandı.

Raporda, finansal piyasaların dengelenmesi için zamana ihtiyaç olduğu  ve yüksek oynaklığın altın fiyatlarını da etkileyebileceği kaydedildi.

Uzun vadede yüksek risk ve düşük fırsat maliyetinin ise altına yatırım  talebini destekleyebileceği vurgulayan raporda, merkez bankalarının son iki  yıldaki gibi olmasa da net altın alıcıları olarak kalmasının, altına tüketici  talebinde ise azalma olabileceğinin öngörüldüğü değerlendirildi.





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