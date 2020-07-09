Dün 400 lirayı aşarak yeni bir rekora imza atan gram altın bugün ise 399 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyor.
Altın fiyatları kaç lira oldu? İşte son durum...
09.07.2020 10:04
Son güncelleme : 09.07.2020 14:34
Altının gram fiyatı dün güne yükselişle başlamasının ardından 400 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı.
Bugünde yükseliş seyrine devam eden gram altın
399 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, 1. 808 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira
bandının izleneceğini kaydetti.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
14:19119.270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 557,30
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
14:196,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
14:197,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
14:19399,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,61
|Açılış
|: 399,52
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.941.376
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.121.422
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.824.244
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|21.985.727
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.515.511
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.343.025
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,64
|72.641.041
|% -9,74
|
|SNPAM
|8,75
|4.510.796
|% -9,14
|
|MRGYO
|2,45
|17.115.444
|% -8,92
|
|AYEN
|6,44
|21.903.984
|% -7,47
|
|SISE
|6,72
|2.561.183.395
|% 5,49
|
|THYAO
|11,80
|1.321.201.327
|% 4,33
|
|TRKCM
|4,73
|959.660.208
|% 9,74
|
|EKGYO
|2,26
|840.252.523
|% -0,88
|
|KRDMD
|3,25
|632.618.558
|% -0,61
|
|SISE
|6,72
|2.561.183.395
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,26
|840.252.523
|% -0,88
|
|TRKCM
|4,73
|959.660.208
|% 9,74
|
|KRDMD
|3,25
|632.618.558
|% -0,61
|
|ZOREN
|2,65
|400.825.378
|% -5,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6572
|8,7006
|% 0,40
|
|Frank
|7,2879
|7,3318
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,23
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.611
|5,90
|
|Tam
|2.667
|2.679
|6,10
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|2,90
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,96
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|0,17
|