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Altın fiyatları kaç lira oldu? İşte son durum...

09.07.2020 10:04

Son güncelleme : 09.07.2020 14:34
Dün 400 lirayı aşarak yeni bir rekora imza atan gram altın bugün ise 399 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyor.



Altının gram fiyatı dün güne yükselişle başlamasının ardından 400 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı.

Bugünde yükseliş seyrine devam eden gram altın 399 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1. 808 dolar seviyesinde bulunuyor. 

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci  dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece  yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini, teknik  açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak  öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 -0,23  
Altın Gr. 399 399 0,38  
Cumhuriyet 2.591 2.611 5,90  
Tam 2.667 2.679 6,10  
Yarım 1.295 1.311 2,90  
Çeyrek 648 656 1,50  
Gümüş.Ons 18,92 18,96 0,22  
Gümüş Gr. 4,17 4,18 0,05  
B. Petrol 43,47 43,47 0,17  
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