Yeni güne 384 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 382 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 627 liradan, Tam altın da 2.506 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...
29.04.2020 09:15
Son güncelleme : 29.04.2020 17:23
Corona virüs etkilerinin halen devam etmesine rağmen tüm ülkeler normalleşme adımlarını atmaya başladı ve küresel piyasalara olumlu yansıyan bu durum altın
fiyatlarında da ufak düşüşlerin yaşanmasına neden oldu.
Geçen hafta 389 liraya çıkarak rekor kıran gram altın, bu haftaya 386 lira
seviyelerinden başlamıştı. Bugün ise 382 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 627 liradan, Tam altın da 2.506 liradan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı ise 1.704 dolarda dengelendi.
Öte yandan piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararında. Fed faiz kararı TSİ 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda beklenti faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde.
ALTININ KİLOGRAMI 383 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ
Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 384 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 383 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 212 bin 400,69 lira, işlem miktarı ise 1.496,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 562 milyon 415 bin 750,56 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
17:08101.626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 918,79
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
17:086,9688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0174
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9629
17:087,5573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
17:08381,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,00
|Açılış
|: 381,75
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|MERKO
|1,43
|41.891.284
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.516.535
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|41.556.146
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.642.342
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|133.157.969
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|QNBFB
|50,60
|12.811.425
|% -5,77
|
|LKMNH
|7,30
|95.895.731
|% -5,68
|
|MGROS
|30,36
|1.113.016.566
|% 4,69
|
|GARAN
|8,42
|651.186.108
|% 1,32
|
|THYAO
|10,60
|553.927.316
|% -0,47
|
|PETKM
|3,60
|522.110.991
|% 2,56
|
|ASELS
|27,48
|506.350.640
|% 0,44
|
|ODAS
|1,79
|265.261.424
|% 3,47
|
|PETKM
|3,60
|522.110.991
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,12
|152.971.685
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|141.569.346
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|133.157.969
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6544
|8,6978
|% 0,00
|
|Frank
|7,1435
|7,1865
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-4,39
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,10
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-6,30
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-3,10
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,31
|24,31
|1,57
|
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