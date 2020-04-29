GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

29.04.2020 09:15

Son güncelleme : 29.04.2020 17:23
Yeni güne 384 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 382 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 627 liradan, Tam altın da 2.506 liradan alıcı buluyor.



Corona virüs etkilerinin halen devam etmesine rağmen tüm ülkeler normalleşme adımlarını atmaya başladı ve küresel piyasalara olumlu yansıyan bu durum altın fiyatlarında da ufak düşüşlerin yaşanmasına neden oldu.

Geçen hafta 389 liraya çıkarak rekor kıran gram altın, bu haftaya 386 lira seviyelerinden başlamıştı. Bugün ise 382 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 627 liradan, Tam altın da 2.506 liradan alıcı buluyor. 

Altının ons fiyatı ise 1.704 dolarda dengelendi.

Öte yandan piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararında. Fed faiz kararı TSİ 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda beklenti faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde.

ALTININ KİLOGRAMI 383 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ

Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 384 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31  azalışla 383 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 212 bin  400,69 lira, işlem miktarı ise 1.496,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam  işlem hacmi ise 562 milyon 415 bin 750,56 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas  Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret,  Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.






 






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:08101.626
Değişim :  0,91% |  918,79
Açılış :  101.213  
Önceki Kapanış :  100.707  
En Yüksek
101.743 En Düşük
100.579
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 1,43 41.891.284 % 10,00  
AVOD 2,75 138.516.535 % 10,00  
DYOBY 4,95 41.556.146 % 10,00  
PINSU 7,81 4.642.342 % 10,00  
ADESE 1,54 133.157.969 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6544 8,6978 % 0,00  
Frank 7,1435 7,1865 % 0,09  
Riyal 1,8506 1,8599 % -0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.704 -4,39  
Altın Gr. 382 383 -1,36  
Cumhuriyet 2.452 2.509 -6,10  
Tam 2.516 2.570 -6,30  
Yarım 1.226 1.256 -3,10  
Çeyrek 615 628 -1,50  
Gümüş.Ons 15,21 15,24 0,07  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,01  
B. Petrol 24,31 24,31 1,57  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru