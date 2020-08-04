Altının gram fiyatı bayram tatili sonrası işleme açılan yurt içi piyasalarda 441 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 736 lira, Cumhuriyet altını 2.930 liradan satılıyor.
Altın ne kadar oldu? İşte son durum...
04.08.2020 09:46
Son güncelleme : 04.08.2020 15:13
AA
Altının ons fiyatı dün 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçti ve bugün 1.978 dolar
seviyesinde dengelendi.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle rekorlar kıran altının onsunda dün kar satışlarının etkili olduğu görüldü.
Altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki gerileme ile değer kaybeden altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
736 lira, Cumhuriyet altını 2.930 liradan satılıyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 435-450 lira
bandının izleneceğini söyledi.
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
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|: 1.140
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 441,77
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443,52
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|10,34
|8.149.099
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|94.100.581
|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|39.069.991
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|
|DOKTA
|37,44
|7.849.736
|% 9,99
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|PKENT
|859,20
|970.760
|% -9,99
|
|TKURU
|46,76
|284.488
|% -9,99
|
|ASELS
|35,18
|915.890.981
|% -0,23
|
|GARAN
|6,91
|900.393.527
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,19
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|% -2,23
|
|THYAO
|10,99
|801.465.415
|% 2,81
|
|AKBNK
|5,15
|439.677.943
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,19
|888.388.445
|% -2,23
|
|ISGYO
|2,08
|390.967.879
|% 2,97
|
|TSKB
|1,13
|203.957.850
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,61
|393.222.579
|% 3,98
|
|GARAN
|6,91
|900.393.527
|% -1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0455
|9,0909
|% -0,15
|
|Frank
|7,5820
|7,6277
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-5,93
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.925
|-25,70
|
|Tam
|2.981
|3.010
|-26,40
|
|Yarım
|1.447
|1.467
|-12,90
|
|Çeyrek
|726
|736
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|-0,77
|