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Altın ne kadar oldu? İşte son durum...

04.08.2020 09:46

Son güncelleme : 04.08.2020 15:13
Altının gram fiyatı bayram tatili sonrası işleme açılan yurt içi piyasalarda 441 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 736 lira, Cumhuriyet altını 2.930 liradan satılıyor.



AA

Altının ons fiyatı dün 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçti ve bugün 1.978 dolar seviyesinde dengelendi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle rekorlar kıran altının onsunda dün kar satışlarının  etkili olduğu görüldü.

Altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki gerileme ile değer kaybeden altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 736 lira, Cumhuriyet altını 2.930 liradan satılıyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların önemli  direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 435-450 lira bandının  izleneceğini söyledi.




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Riyal 1,8526 1,8619 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.971 1.971 -5,93  
Altın Gr. 442 442 -0,05  
Cumhuriyet 2.894 2.925 -25,70  
Tam 2.981 3.010 -26,40  
Yarım 1.447 1.467 -12,90  
Çeyrek 726 736 -6,40  
Gümüş.Ons 24,19 24,22 -0,11  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 -0,00  
B. Petrol 43,38 43,38 -0,77  
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