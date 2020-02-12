Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda standart altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi.
Altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi
12.02.2020 17:25
Son güncelleme : 12.02.2020 17:25
AA
Altın piyasasında, en düşük 302 bin 600 lira, en yüksek 304 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 304 bin 300 liradan tamamladı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 392 milyon 357 bin 582,90 lira, işlem miktarı ise 1.299 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 396 milyon 992 bin 816,91 lira
oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın
Rafinerisi ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
17:10120.942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.143,94
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
17:106,0448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
17:106,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
17:10304,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,65
|Açılış
|: 304,14
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.796.528
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|GYHOL
|29,44
|4.507.902
|% 15,00
|
|ESCOM
|4,02
|48.297.484
|% 14,86
|
|SNPAM
|8,21
|2.134.034
|% 14,66
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,78
|359.482.379
|% -8,25
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|VESBE
|23,84
|6.301.761
|% -4,26
|
|DOKTA
|46,88
|20.002.980
|% -4,17
|
|ASELS
|28,04
|3.619.971.298
|% 13,25
|
|THYAO
|14,91
|2.854.444.837
|% 4,27
|
|HALKB
|7,28
|691.093.664
|% 4,90
|
|GARAN
|11,83
|535.902.910
|% -0,76
|
|ODAS
|2,23
|535.892.360
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,67
|419.513.269
|% 1,21
|
|IHLGM
|1,34
|336.887.343
|% 0,00
|
|ODAS
|2,23
|535.892.360
|% 3,24
|
|THYAO
|14,91
|2.854.444.837
|% 4,27
|
|KRDMD
|2,96
|464.124.283
|% 2,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8015
|7,8406
|% 0,36
|
|Frank
|6,1606
|6,1977
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6047
|1,6127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-1,86
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.012
|2.043
|-3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|-2,46
|
|Yarım
|969
|994
|-1,19
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|1,60
|