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Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

07.08.2020 10:31

Son güncelleme : 07.08.2020 10:31
Asya borsalarında, Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 azalışla  3.367,46 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 22.329,94 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.353,81 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,04 azalışla 38.009,23 puan, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 kayıpla 24.501,25 puan seviyelerinde seyrediyor.

Asya borsalarında bugün, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim  nedeniyle satıcılı bir seyir izlendi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip  edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki gerilimin devam etmesi ve yeni tip corona virüs salgınında ikinci dalga endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya  neden olduğunu ifade etti.




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