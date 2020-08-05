Asya borsalarında, Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
05.08.2020 10:50
Son güncelleme : 05.08.2020 10:50
AA
Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI, Japonya'da 45,4, Çin'de ise 54,1 oldu. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla 22.514,85 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.377,56 puanda seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 1,4 değer kazancıyla 2.311,86 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 37.778,42 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kazançla 25.045,18 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD'de özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
10:351.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.066
10:356,9797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9817
En Düşük
6,8794
10:358,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1218
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2874
En Düşük
8,1274
10:35456,46
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 9,52
|Açılış
|: 456,46
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
457,05
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.561.234
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|998.032
|% 9,69
|
|CRDFA
|5,34
|6.753.989
|% 9,65
|
|SERVE
|5,97
|1.791
|% 6,61
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|480.042
|% -9,99
|
|BURCE
|25,40
|589.407
|% -9,99
|
|GARAN
|6,82
|373.947.811
|% 0,89
|
|ASELS
|17,20
|211.437.868
|% -0,35
|
|THYAO
|11,15
|175.869.326
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,82
|170.219.628
|% 1,44
|
|SISE
|5,94
|163.430.409
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|KRDMD
|2,82
|170.219.628
|% 1,44
|
|TSKB
|1,12
|61.607.293
|% 1,82
|
|GARAN
|6,82
|373.947.811
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,10
|98.829.641
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1163
|9,1620
|% 1,63
|
|Frank
|7,6237
|7,6696
|% 1,56
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.040
|20,01
|
|Altın Gr.
|456
|456
|9,36
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.034
|50,00
|
|Tam
|3.073
|3.122
|51,50
|
|Yarım
|1.492
|1.522
|25,00
|
|Çeyrek
|748
|762
|11,20
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|0,19
|
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