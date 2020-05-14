GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

14.05.2020 10:49

Son güncelleme : 14.05.2020 10:49
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer  kaybıyla 331 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 azalışla 10.441 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 düşerek 5.831 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 6.592 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,1 gerileyerek 4.299 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalarak  17.095 puan oldu.

Düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşıyan sterlin/dolar paritesi 1,2210 ve  avro/dolar paritesi 1,0810 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında "ikinci dalga"  endişeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikası  desteğinin sınırına gelindiğine ilişkin sinyaller vermesinin etkisiyle pay  piyasalarının satıcılı seyrettiğini ifade etti.

Powell, dünkü açıklamasında, ekonomik görünüme yönelik belirsizlikler  ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, ilave politika önlemlerinin  gerekebileceğini ancak negatif faizin değerlendirdikleri bir araç olmadığına  işaret etti.

Öte yandan, Çin'de yeni vakaların görülmeye başlanması ve karantina  tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik sağlık kuruluşlarından gelen uyarıların,  salgında ikinci bir yükseliş dalgası görülebileceği endişelerine neden olduğunu  kaydeden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın aylık raporu ve ABD'de  haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:3399.764
Değişim :  -0,39% |  -394,64
Açılış :  100.008  
Önceki Kapanış :  100.159  
En Yüksek
100.380 En Düşük
99.564
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EPLAS 15,73 37.264 % 10,00  
ISBTR 42.361,10 127.083 % 10,00  
MEGAP 5,06 3.276.421 % 10,00  
MEGAP 5,06 3.276.421 % 10,00  
UMPAS 0,88 78.364 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4754 8,5179 % -0,41  
Frank 7,1329 7,1759 % -0,17  
Riyal 1,8493 1,8586 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 -0,02  
Altın Gr. 384 385 -0,69  
Cumhuriyet 2.473 2.513 -5,10  
Tam 2.545 2.579 -5,20  
Yarım 1.242 1.261 -2,60  
Çeyrek 621 631 -1,20  
Gümüş.Ons 15,54 15,58 -0,01  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 -0,01  
B. Petrol 29,85 29,85 0,66  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru