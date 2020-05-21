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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

21.05.2020 10:48

Son güncelleme : 21.05.2020 11:24
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 340 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşerek 6.023 puanda  seyrediyor.

Almanya'da açıklanan mayıs ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentinin altında gelmesinin ardından DAX 30 endeksi  yüzde 1,1 azalışla 11.096 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 6.625 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 4.440 puan,  İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 azalarak 17.019 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0970 ve sterlin/dolar paritesi 1,2200 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, karantina tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırılması ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ABD-Çin geriliminin artabileceğine ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının  yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün  içerisinde Euro Bölgesi ve ABD'de PMI ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları  verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı  konuşmanın da takip edileceğini kaydetti.




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