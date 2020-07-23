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Bakan Albayrak açıkladı! 3 ay ertelendi...

23.07.2020 13:36

Son güncelleme : 23.07.2020 13:37
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan esnaf ve sanatkarlara teşekkür ederek, "Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden." ifadelerini kullandı.



AA

Albayrak, Twitter hesabından, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlanan ve Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören, Halkbank'tan kredi  çekmiş esnafın borçlarının 3 ay ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na  ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, esnaf ve sanatkarların salgın sürecindeki yaklaşımına  dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına  kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve  sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle  erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden."




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