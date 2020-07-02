Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hazirandaki ihracat rakamlarına dikkati çekerek, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak ihracat rakamlarını değerlendirdi
02.07.2020 17:06
Son güncelleme : 02.07.2020 17:06
AA
Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ihracatın haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttığına işaret etti.
Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 82,6’ya çıktığını, bu oranın altın
hariç tutulduğunda yüzde 92,8 olduğunu belirten Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." değerlendirmesinde bulundu.
16:51116.927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.611,72
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.959
En Düşük
115.746
16:516,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
16:517,7353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
16:51390,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,42
|Açılış
|: 390,34
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|187.602.221
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.448.278
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.075.430
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.643.619
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.507.320
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,15
|4.591.869
|% -4,98
|
|CEOEM
|4,37
|91.209.166
|% -4,17
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|GARAN
|8,38
|1.117.346.519
|% 0,96
|
|ISFIN
|4,29
|875.890.754
|% 3,12
|
|SISE
|5,83
|732.845.069
|% 4,67
|
|THYAO
|12,28
|724.644.016
|% -0,16
|
|KARSN
|3,26
|718.146.768
|% 6,89
|
|IEYHO
|1,02
|345.301.133
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,06
|594.155.202
|% 1,98
|
|KARSN
|3,26
|718.146.768
|% 6,89
|
|ALBRK
|1,75
|370.193.826
|% 2,34
|
|ISFIN
|4,29
|875.890.754
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5448
|8,5877
|% 0,32
|
|Frank
|7,2311
|7,2746
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,08
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.629
|7,00
|
|Tam
|2.602
|2.614
|1,00
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|0,40
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,79
|42,79
|0,76
|