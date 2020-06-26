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Bakan Dönmez`den Akkuyu NGS açıklaması

26.06.2020 14:50

Son güncelleme : 26.06.2020 15:33
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali`nde (NGS) birinci üniteyi 2023`te devreye almayı hedeflediklerini belirterek, "İkinci üniteyle ilgili olarak da bir bilgiyi paylaşmak istiyorum, temeli atıldı. Birinci ünite devreye girer girmez inşallah takip eden bir yıl içinde de ikinci üniteyi devreye almayı planlıyoruz." dedi.



AA

Dönmez, santrale yaptığı ziyarette Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve  Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva ile inşaat çalışmalarını inceledi.

Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan Dönmez, Türkiye'nin 50  yıllık hayalinin gerçekleştirilmesi için 2018'de Akkuyu NGS'nin temelinin  atıldığını söyledi.

Dönmez, sahadaki gelişmeleri yerinde incelemek istediklerini ifade  ederek, "Bugün önemli aşamalardan birini de görme imkanı bulduk. Büyük bir vinç  yardımıyla, 'ekstra güvenlik kabini' olarak adlandırılan kabinin zarfını  yerleştirme işlemi başlayacak. Yaklaşık 300 tonluk son derece kritik bir malzeme.  Başından beri söylüyoruz, Türkiye'de yapılan nükleer güç santrali şu anda  dünyadaki en güçlü, güvenlik tarafı en kuvvetli nükleer güç santrallerinden,  projelerinden bir tanesi." diye konuştu.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Dönmez, "Akkuyu NGS'de  hedefimiz, birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak.  İkinci üniteyle ilgili olarak da bir bilgiyi paylaşmak istiyorum, temeli atıldı.  Birinci ünite devreye girer girmez inşallah takip eden bir yıl içinde de ikinci  üniteyi devreye almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, sahada yaklaşık 6 bin 700 kişinin çalıştığını belirterek  şunları kaydetti:

"Sahada çalışanların hemen hemen yüzde 90'ı Türk vatandaşı, Türk  mühendisi. Bazı uzmanlık gerektiren, kritik işleri yapan Rusya'dan ve dünyanın  farklı ülkelerinden uzmanlar burada bulunuyor. Dört ünitenin de inşaatına  başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız çalışacak. İşletme  döneminde ise yaklaşık 3 bin kişiyle işletiyor olacağız. Burada sadece  mühendisler çalışmayacak. Ara eleman dediğimiz teknisyenler ve teknikerler de  çalışacak. O elemanların burada yetiştirilmesi, buradaki meslek liselerinde  eğitimlerini alması için uzunca bir süredir yürüttüğümüz bir çalışma, hazırlık  vardı. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptık. Özellikle Mersin'de ve içinde  bulunduğumuz Gülnar ilçesi dahil olmak üzere buradaki meslek liselerinde nükleer  eğitimi ilave edecek bir müfredat değişikliğine gidiyoruz."




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