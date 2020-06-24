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Bakan Pekcan`dan Rekabet Kanunu açıklaması

24.06.2020 10:28

Son güncelleme : 24.06.2020 10:56
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle Rekabet Kanunumuz Avrupa Birliği (AB) ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirilirken, dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur." ifadesini kullandı.



AA

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe giren "7246 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanuna" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pekcan, 1994 yılında yürürlüğe giren 4054 sayılı Kanunun, Rekabet  Kurumunun göreve başladığı 1997 yılından bu yana uygulandığını hatırlatarak, bu  süre zarfında gerek Türkiye'deki gerekse uluslararası piyasalardaki değişimin, AB  rekabet hukukundaki önemli gelişmelerin ve edinilen deneyimin, kanunun bazı  maddelerinin değiştirilmesi ve modern araçlarla güçlendirilmesi ihtiyacını  doğurduğunu kaydetti.

Yapılan değişikliklerle Rekabet Kanunu'nun AB ve gelişmiş  uygulamalarla uyumlu hale getirildiğini anlatan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu düzenlemeyle Rekabet Kanunumuz dinamik piyasaların  ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya ve araçlara kavuşturulmuştur.  Rekabet Kurumumuzun da daha etkin, aktif ve dinamik hale getirilmesi  sağlanmıştır. Böylece bir yandan piyasa oyuncuları arasında etkin rekabet  koşullarının oluşmasıyla tüketici refahının artırılması sağlanırken, diğer  taraftan Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilmesinin de önü  açılmıştır."

UZLAŞMA YOLU VE TAAHHÜT MEKANİZMASI HAYATA GEÇİYOR

Pekcan, değişiklikle getirilen önemli düzenlemeler hakkında da bilgi  vererek,  yeni düzenlemeyle "taahhüt" ve "uzlaşma" müesseselerinin hayata  geçirilmesinin mümkün hale geldiğine dikkati çekti.

Bakan Pekcan, "Bu düzenlemeyle teşebbüsler, olası bir rekabet ihlali  durumu söz konusu olduğunda Rekabet Kurumuna  taahhüt verebilecek ya da uzlaşmaya  gidebilecek. Böylelikle hem soruşturma sürecinin kısaltılarak hızlı bir şekilde  sonuçlandırılması, hem dava süreçlerinin neden olacağı kamusal maliyetlerin  azaltılması hem de kamu kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması  sağlanacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Birleşme ve devralmalara yönelik maddede değişiklik yapılarak "hakim  durum" kriteri yerine AB hukukunda kullanılmakta olan "etkin rekabetin önemli  ölçüde azaltılması" kriterinin  devreye alındığını belirten Pekcan, "Örneğin iki  firma birleşmek istediğinde ya da bir firma diğer bir firmayı satın almak  istediğinde Rekabet Kurulundan izin almak durumunda. Kurul, birleşme ve devralma  sırasında hakim durumun varlığını tespit etmese bile bunun etkin rekabeti önemli  ölçüde azaltabileceğine kanaat getirirse, bu birleşme veya devralmaya müdahale  edebilecek." ifadelerini kullandı.

KARTELLEŞMEYE KARŞI YAPISAL TEDBİRLER GELİYOR

Pekcan, AB mevzuatına benzer şekilde Rekabet Kurulunun kartelleşme  halinde, davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespiti  durumunda  ilgili  teşebbüslere ancak "ihlalle orantılı" ve "ihlalin etkin  biçimde sona erdirilmesi için gerekli olması" kaydıyla yapısal tedbirlerin  uygulanabileceğini bildirdi.

Bakan Pekcan, firmalara yapısal tedbirlere uymaları için en az 6 ay  süre tanınacağını da ifade etti.

KURUM KAYNAKLARI CİDDİ REKABET İHLALLERİNE YÖNLENDİRİLECEK

Kanun'un öngördüğü bir başka aracın da pazar payı ve ciro gibi  ölçütler itibariyle belli bir eşiğin altında kalan teşebbüs  faaliyetlerinin, rekabet üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmesine olanak  sağlayan "de minimis" düzenlemesi olduğunu aktaran Pekcan, bu düzenlemeyle  Rekabet Kurumu kaynaklarının daha etkin kullanılarak, ciddi rekabet ihlallerine  yo?nlendirilmesine imkan tanınacağını vurguladı.

Pekcan, muafiyet rejimi açısından da AB uygulamasında benimsenen  teşebbüslerin "kendi kendine değerlendirme" yöntemine tam uyumunun sağlandığına  işaret ederek, "Firmalar eskiden Rekabet Kurumuna başvurup muafiyet kararı  alırken, şimdi getirdiğimiz düzenlemeyle muafiyet konusunda kendileri  değerlendirme yapabilecek, böylelikle hem zamandan hem de olası maliyetlerden  tasarruf edilmiş olunacak." ifadelerini kullandı.

Kanun'da, Rekabet Kurumunun idari işleyişini daha etkin kılmaya  yönelik bazı değişiklikler de yapıldığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Söz konusu Kanun değişiklikleri sayesinde, Rekabete ilişkin  mevzuatımızın, 2003 yılından sonra değiştirilen bu alandaki AB düzenlemelerine  ileri seviyede uygunluğunu sağlamış olduk. Hem ülkemizin AB'ye üyelik  müzakerelerinin Rekabet Politikası Faslı kapsamındaki çalışmalarına hem de   yeni doğrudan yatırımların önünün açılmasına katkı sağlayacak Kanun'un ülkemize  hayırlı olmasını diliyorum."




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