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Bakan Varank`tan G20`de çağrı

01.05.2020 10:27

Son güncelleme : 01.05.2020 10:27
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, G20 üyesi devletleri, krizden çıkmak için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmaya çağırdı.



AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, G20 Dijital Ekonomi Bakanları, Kovid-19 salgınıyla mücadelede dijital ekonomi politikalarının daha etkin kullanımının tartışılması için video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandı.

Toplantıda, internet erişiminin artırılması, veri güvenliği  sağlanması, sağlık sektöründe dijital Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi, tıbbi  ekipmanların üretiminde dijital teknolojilerin kullanılmasının yanı sıra mikro,  küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığının  artırılması konuları ele alındı.

Bakan Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin Büyük  Buhran'dan bu yana en kötü yılı yaşayabileceğini ifade ederek, eşi görülmemiş bu  zorlu dönemde küresel iş birliğinin gerekliliğine dikkati çekti.

Dünyayı yeniden normale döndürmek için birlikte çalışmanın önemine  işaret eden Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Bu krizden çıkabilmek için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası  sunmalıyız. Bu dönemde, sorumsuz veya şeffaf davranmayan ülkeler için  uluslararası bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturmalıyız.  Kovid-19 bize,  küresel düzenin ancak ülkelerin ortak sorumluluk bilinciyle düşünüp hareket  etmeleri suretiyle sürdürülebileceğini hatırlattı."

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK SİSTEMLERİNDEN BİRİNE SAHİP"

Varank, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye’de yürütülen  çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Küresel dayanışmanın güçlü bir destekçisi olan Türkiye, 55 ülkeye  tıbbi malzeme yardımı ulaştırdı. Dost ülkelere ve müttefiklerimize mümkün olan en  iyi şekilde yardım etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bunu başarabilmesi,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle mümkün oldu. Son 18  yılda özellikle sağlık ve sanayi sektörlerinde altyapımızı güçlendirmek için  kayda değer adımlar attık. Türkiye, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine  sahip. Bu sayede kriz ortaya çıktığında erkenden harekete geçebildik."

Salgın sürecinde pek çok ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için  medikal ürünlerin ihracatını kısıtladığını anımsatan Varank, Türkiye'nin ulusal  seferberlik başlatarak 2 hafta gibi kısa bir sürede kendi kaynaklarıyla solunum  cihazı ürettiğini, bu çaba sayesinde de ülkedeki hemen her yoğun bakım yatağına  solunum cihazı tahsis edilebileceğini dile getirdi.

DİJİTAL TEKNOLOJİ UYGULAMALARI

Varank, Kovid-19 ile mücadelede dijital teknolojilerin etkili bir  şekilde kullanıldığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir pandemi takip uygulamamız var. Bu uygulamayla bireyler,  ailelerinin durumunu takip edebiliyor, sosyal hizmetlere erişebiliyor ve detaylı  sorularla kendi durumlarını da değerlendirebiliyorlar. Uzaktan eğitim konularında  kararlı adımlar attık. Çocuklarımızın eğitimlerinin devamı için interneti ve TV  yayınlarını aynı anda kullanıyoruz. Eğitim Bilişim Ağı'na erişim için ücretsiz  internet paketleri tahsis ettik."

Yeni ilaç ve aşıların keşfi için Ar-Ge projelerini koordine etmek  amacıyla "Covid-19 Teknoloji Platformu"nu başlattıklarını vurgulayan Varank,  platformun, 16 projeye ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Varank, KOBİ'lerin küresel tedarik zincirlerinin istikrarı açısından  önemli roller üstlendiğinin farkında olduklarını da belirterek,  "Biz de  Türkiye'de KOBİ'leri dijital teknolojilerden yararlanma konusunda destekliyoruz."  ifadelerini kullandı.




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