Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 873 milyon lira artarak 3 trilyon 220 milyar 793 milyon liraya, toplam mevduatı da geçen hafta 24,4 milyar lira artarak 3 trilyon 126,5 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi ve mevduatı arttı
25.06.2020 15:36
Son güncelleme : 25.06.2020 15:36
AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Haziran ile biten haftada 15 milyar 873 milyon lira
artış gösterdi.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 204 milyar 920 milyon liradan 3 trilyon 220 milyar 793 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 19 milyar 470 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 48 milyar 22 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Haziran ile biten haftada 9 milyar 827 milyon lira artarak 564 milyar 901 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 222 milyar 733 milyon lirası konut, 8 milyar 35 milyon lirası taşıt ve 334 milyar 133 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 61 milyon lira artarak 544 milyar 262 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,2 artışla 109 milyar 688 milyon liraya çıktı.
Bireysel kredi kartı alacaklarının 47 milyar 379 milyon lirası taksitli, 62 milyar 309 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre hafif azalışla 150 milyar 244 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 106 milyar 852 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 22 milyar 857 milyon lira artarak 705 milyar 875 milyon lira oldu.
BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI ARTTI
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 19 Haziran ile biten haftada 24 milyar 397 milyon lira artarak 3 trilyon 102 milyar 135 milyon 496 bin liradan 3 trilyon 126 milyar 532 milyon 497 bin liraya çıktı.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,52 artışla 1 trilyon 502 milyar 927 milyon 651 bin lira, yabancı para
(YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,32 yükselişle 1 trilyon 519 milyar 462 milyon 121 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 310 milyon dolar
azalarak 230 milyar 93 milyon dolara geriledi.
Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 201 milyar 638 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 386 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 80 milyar 252 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,66 artarak 539 milyar 669 milyon 851 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,54 yükselerek 516 milyar 90 milyon 115 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,08 artışla 148 milyar 472 milyon 184 bin liraya yükseldi.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 204 milyar 873 milyon 608 bin lirası konut, 5 milyar 381 milyon 292 bin lirası taşıt ve 329 milyar 414 milyon 951 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 19 Haziran ile biten haftada 17 milyar 141 milyon 443 bin lira artarak 3 trilyon 114 milyar 543 milyon 515 bin liraya ulaştı.
Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,77 artış gösterdi.