Kripto para dünyasının en büyük birimi Bitcoin, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen bölünme öncesinde hızlı bir tırmanışla 10 bin doları aştı.
Bitcoin 10 bin doları aştı
08.05.2020 14:00
Son güncelleme : 08.05.2020 14:05
DHA
Bitcoin'de ikiye bölünme her 210, blokta ya da yaklaşık dört yılda bir gerçekleşiyor. Önümüzdeki bölünme için 11 Mayıs Pazartesi günü belirlendi.
Bitcoin'in üçüncüsü olacak bu bölünmeyle, yeni 21 milyon bitcoin daha üretilerek eskilere eklenene ve ödül Bitcoin adedi tamamlanana kadar sürecek. Bu bölünme öncesi hızla yükselen Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.71 tırmanışla 10,040 dolara kadar yükseldi.
Bitcoin'in bundan önce 2012 Kasım ayı ve 2016 Temmuz ayında gerçekleşen bölünmelerinde kripto para
biriminin fiyatı katlanarak yükseldi.
Bitcoin'in hızlı yükselişi, kripto para birimleri içinde en yüksek hacimli ilk 10 birimden, yalnızca yüzde 0.01 düşen Tether dışında tümü yükseldi.
Son 24 saatte toplam 5,437 birimin işlem gördüğü 21 bin 714 piyasadaki toplam işlem hacmi 201 milyar 371 milyon doları buldu.
13:4998.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 258,59
|Açılış
|: 98.903
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|Önceki Kapanış
|: 98.399
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99.514
En Düşük
98.408
13:497,0992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,1708
En Düşük
7,0621
13:497,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7774
En Düşük
7,6416
13:49393,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,47
|Açılış
|: 393,31
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|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.346
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.243
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.859.391
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.228.224
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.362.391
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|28.267.212
|% -9,98
|
|AYCES
|23,12
|164.283
|% -7,52
|
|RODRG
|2,27
|1.100.278
|% -6,20
|
|NIBAS
|8,50
|1.000.356
|% -5,56
|
|BURVA
|18,28
|3.783.417
|% -5,28
|
|KRDMD
|2,55
|814.478.294
|% -1,92
|
|GARAN
|8,02
|475.418.455
|% 0,00
|
|PETUN
|22,10
|353.024.645
|% -0,09
|
|SASA
|9,58
|341.549.598
|% 2,13
|
|HALKB
|5,36
|329.955.739
|% 3,28
|
|KRDMD
|2,55
|814.478.294
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,12
|316.600.480
|% -0,47
|
|AFYON
|2,92
|311.014.762
|% 5,04
|
|HALKB
|5,36
|329.955.739
|% 3,28
|
|GARAN
|8,02
|475.418.455
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7686
|8,8126
|% -0,04
|
|Frank
|7,2850
|7,3289
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8860
|1,8954
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|5,11
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.572
|2,90
|
|Tam
|2.592
|2.639
|2,90
|
|Yarım
|1.265
|1.290
|1,40
|
|Çeyrek
|631
|645
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,80
|29,80
|0,34
|